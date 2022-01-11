幸运儿1元下注抱走535万奖金

多多昨晚（1月10日）派出千万奖金，两幸运儿各赢535万，其中一人花1元买下“心水字”。

万众瞩目的860万元跨年多多首奖昨晚开彩，两名幸运儿赢得第一组1071万3876元的奖金，各抱走535万6938元。

由于前一期的500万跨年多多没人测中，昨晚奖金从860万起跳，掀起下注热潮，全岛多多迷都期盼成为幸运儿，过个大肥年。

根据新加坡博彩公司网站的资料，多多昨晚开出的六个号码是8、11、17、21、30、44，以及额外号码48。

其中一名幸运儿在乌节商业中心的正大文明（Cheng Tai Boon Beng）投注站下注，通过普通下注，仅花了一元买下心仪号码，就中了大奖。

另一注则是在淡滨尼广场职总平价超市的投注站，幸运儿以系统7快速下注（QuickPick System 7）赢得奖金。资料显示，该投注站自2014年来送出41次大奖，包括11次首奖。

另外，第二组奖金则分成14份，每一份有8万5925元奖金，而开出二奖的投注站包括不少“旺地”，如后港61街第685座的“同益发”投注站、义顺第101座博彩公司投注站等。

博彩公司也将在1月推出500万元的“团圆多多”，1月21日晚上9时30分开彩。

完整报道，请翻阅2022年1月11日的《新明日报》。