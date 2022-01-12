开豪华车硬闯学校撞伤保安员 学生祖父被捕

驾驶宾利豪华轿车硬闯卍慈学校撞伤保安人员，一名学生的祖父（61岁）涉嫌鲁莽行事致伤他人被捕，目前正在协助警方调查。

新加坡警察部队受询时证实，昨早11时40分接获报案，并以涉嫌鲁莽行事导致他人的罪名逮捕61岁男驾驶员，62岁保安人员则受轻伤，调查工作仍在进行中。

肇事者插队逆车道驶入 下车理论称不熟悉校规

这起引发社会高度关注的事件发生在昨早7时许，位于勿洛北3道卍慈学校的正门前。一辆白色宾利名车疑要插队逆车道硬闯入校园时，被保安人员梁亚发及一名工作人员阻拦，但宾利司机数度持续前进，连撞梁亚发的腿部。

教育部长陈振声昨午在面簿发贴文指出，驾驶员的行为令人无法接受，他不该如此对待正在履行工作职责的保安人员及工作人员，教育部已对此事展开调查。陈振声说，作为成年人，应为孩子树立良好的榜样，尊重他人以及遵守学校规矩。

网上流传的视频显示，白色宾利逆车道插队欲硬闯校园时被梁亚发拦住，驾驶员还下车理论，声称自己是第一次到学校，不熟悉规则。梁亚发回应即便如此仍须排队，驾驶员此时大声呛梁亚发指挥不当导致交通阻塞，拒绝绕回车龙中排队，执意要逆向驶入学校。

争执中，坐在副驾座的女子下车用手机对着梁亚发及工作人员录影。驾驶员不顾劝阻，将汽车缓缓往前开，挡在车前的梁亚发双腿几次被车头撞得一退再退，在他险些失去平衡时宾利才停下。梁亚发这时一手扶着车头，一手揉搓膝盖，膝盖疑似乎已受伤。

目睹事发经过的家长杜志远（42岁，股票经纪）说，当时正载送上小学一年级的儿子，在最左车道排队准备驶进学校，忽然看到白色宾利从右边的车道逆向转进学校大门。

杜志远说，学校相信是为管控人流，目前只允许一年级学生的家长，在贴有特定停车贴纸的情况下能从学校正门进入，其他家长则使用侧门接送孩子。宾利被保安人员阻拦后，还几次试图开进学校，一名教师闻讯赶来劝阻。双方僵持约10分钟后，在学校大门关闭前，教师只好允许对方开进学校。

据《联合早报》了解，男驾驶员是新加坡籍华族，他是一名卍慈学校学生的祖父，事发时宾利车上载有三人。

另外，本报上陆路交通管理局OneMotoring网站查询涉案车子的资料时，发现网站上竟没有涉案宾利的注册资料。陆交局答复本报询问时说，陆交局正配合警方调查此事。

（李思邈支援报道）