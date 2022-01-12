今年首八个星期 回办公室上班公务员每周须做快检

公共服务署发言人指出，随着更多公务员回返办公室，病毒在工作场所传播的风险可能提高，尤其考虑到奥密克戎毒株的传染性很强，已接种冠病疫苗者仍可能感染，轻症患者也可能传播病毒。通过定期检测可以更快发现感染和进行隔离，防止或减缓病毒传播。

无须接受强制性轮流定期检测的公务员在开年首八周若要回返办公室，每周仍须进行快速抗原检测。

公共服务署答复《联合早报》的询问时说，抗疫跨部门小组早前宣布将为无须进行强制性轮流定期检测的企业提供自助冠病检测仪，鼓励它们自愿让员工每周进行抗原快速检测，公共服务部门也以身作则，采取相应的措施。

公共服务署发言人说：“从1月3日起的八个星期内，要回返办公室但无需接受强制性轮流定期检测的公务员每周仍必须进行检测。公务员可以使用个别部门分发的自助检测仪，而任何确诊的公务员都必须遵守现有的全国医疗程序。”

发言人指出，随着更多公务员回返办公室，病毒在工作场所传播的风险可能提高，尤其考虑到奥密克戎毒株的传染性很强，已接种冠病疫苗者仍可能染病，轻症患者也可能传播病毒。通过定期检测可以更快发现病例和进行隔离，防止或减缓病毒的传播。

专家：员工全已接种 办公室病毒传播风险低

传染病专家梁浩楠医生认为，公共服务署采取上述措施是负责任的做法。不过他也说，由于可以返回办公室的人全都已经接种疫苗，因此办公室里病毒传播的风险很低。

国大苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授认为，这样的检测措施必须与其他防疫措施一并考虑，如果通过每周检测可保持边界开放，并可避免采取额外措施，那么通过每周检测来降低出现大规模传染的风险是可以理解的。

他说：“至于其他雇主是否应该效仿，我认为这要看工作性质。对于医疗人员和其他前线人员，定期检测是可以减少传染的风险。如果是可以选择居家办公的行业，那么雇主应该考虑是否必要要求所有员工定期做检测以便回返办公室。”

根据卫生部早前发出的文告，为鼓励企业让员工进行定期检测，企业可为每名在工作场所办公的人员申请八个检测仪，以便在这两个月内每周进行检测。雇主若要了解详情，可登录网站https://go.gov.sg/time-limited-rrt-art，申请截止日期是1月31日。