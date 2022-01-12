从最早的结婚照、全家福和遗照，到后来的护照照片，这家照相馆40多年来用相机留下几代人的人生里程碑。

周末的文礼购物中心熙熙攘攘，角落头的一家照相馆静静守候，为上门的顾客定格时光。

从最初的结婚照、全家福和遗照，到后来的护照照片，这家与购物中心同在1978年开业的照相馆，40多年来用相机记录下几代人的人生里程碑。

这家照相馆是梁月妹（62岁）的大哥开的，他们家中有八个兄弟姐妹，其中五人每天会轮流开店做生意。梁月妹10多岁开始到店里帮忙，热爱摄影的她，总是喜欢扛着相机拍照。

“以前我爱拍照，看到相机就拿起来拍，当时还是用那种旧款的胶片相机，现在就改用较先进的数码相机。”

梁月妹说，上门拍照的顾客有男有女、有老有少，最难拍的就是儿童。“小孩子喜欢动来动去，我们的手脚要快，家长也得帮忙，才能拍出一张好照片。”

一些当年到照相馆照相的小孩长大后，就算住得比较远，也会带自己的孩子回到店里拍照。“也有一些顾客变成朋友，有时候会回来走走看看聊聊天，跟他们都有感情了。”

如今大部分人更倾向以数码方式保存照片。尽管照相馆的生意大不如前，不过梁月妹还是喜欢每天到照相馆帮忙。“我很喜欢来这里，也已经习惯了这种生活，有时候拍照，有时候跟其他兄弟姐妹和商家聊聊天，这里就是我的第二个家。”