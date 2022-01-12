涉多刀捅死孕妻 总裁控谋杀

宏茂桥昨日（1月11日）发生命案，丈夫涉嫌用水果刀捅死刚怀孕数个月的欧亚籍妻子，妻子身中多刀，一尸两命。丈夫当场被捕，今天将在谋杀罪名下被控。

这起谋杀案发生在昨早7时许，地点是宏茂桥23街第228B座组屋的一个单位内。

警方昨晚发文告指出，当局获悉一起捅人案的通报后，到场发现一名30岁女子一动不动的躺在家里，当场被宣告死亡，她的33岁丈夫则在受伤的情况下被送医。

死者是伊莎贝拉（Isabel Elizabeth Francis），与丈夫在2019年12月28日注册结婚。

死者身中多刀

据《新明日报》获悉，死者刚怀孕数个月，相信干案凶器是一把水果刀。警方事发后也在现场起获凶器。

记者昨晚和今早分别走访现场，受访邻居均表示，案发前未听到事发单位传出争吵，见大批警员前来调查后，才得知有事发生。

陈小姐（31岁，家庭主妇）说，昨早丈夫送小孩去托儿所回来时，发现楼下都是警车，警方也在事发单位内进行调查。

“警方离开后，我们看见单位前的门口布满血脚印，猜测可能发生凶杀案。那对夫妻平时看起来并无异样，发生这样的事，我们也感到很震惊和担忧。”

另一居民则表示，前晚曾碰见夫妻俩，当晚还有人到他们家作客，看起来并未有任何异样。案件目前仍在调查中。

另外，10多名警察到场，调查至下午。

陈小姐表示，警方事后封锁现场，直到下午4时许才离开。

留学澳洲 在读硕士

疑为涉案男子的领英（LinkedIn）页面资料显示，他是一名在读硕士，曾在澳大利亚求学，期间也是橄榄球社团成员。

根据会计与企业管制局（ACRA）的资料，他目前掌管一家安保培训机构，也是董事和股东之一，他也在2016年起担任机构的首席执行官。

完整报道，请翻阅2022年1月12日的《新明日报》。