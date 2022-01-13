约55%土木工程已完成 延长线隧道竣工环线“成环”

环线延长线因冠病疫情延后一年至2026年投入运作。落成后环线将延长至40公里，共33个地铁站，其中12个是转换站，方便乘客转搭其他地铁线，无须绕到市中心转车。

随着隧道钻凿机挖通最后一堵厚墙，地铁环线凿穿了一圈，成了名副其实的“环线”。环线延长线目前已完成约一半的土木建筑工程，2026年投入运作后，从直落布兰雅搭乘环线的乘客不必转车就能直达滨海湾，车程可缩短10分钟。

陆路交通管理局于2019年8月动工，在港湾站和滨海湾站之间挖掘三个新地铁站（吉宝、广东民和爱德华太子路站）的隧道，将环线南部最尾端的两个转换站连接起来。

原定2025年投入运作的环线延长线，因冠病疫情延后一年启用。落成后环线将延长至40公里，共33个地铁站，其中12个是转换站，方便乘客转搭其他地铁线，无须绕到市中心转车，舒缓市区的客流量。

乘客也可省却转换多条地铁线的麻烦，更快到达目的地。例如，从巴耶利峇或蒙巴登搭环线，可更快往来港湾一带的零售商场和办公楼，也能从巴西班让或肯特岗等西部地区直达中央商业区。

工程团队动用了三台隧道钻凿机来挖掘三个新地铁站之间的两条隧道。

吉宝站（Keppel）和港湾站之间的隧道挖掘工程在2020年8月完成，广东民（Cantonment）和吉宝站之间的隧道则在去年7月竣工。

最后一段工程，包括广东民和爱德华太子路站（Prince Edward Road）之间两公里长的隧道则在昨天开通，这也意味着延长线的土木工程已完成约55%。工程团队下来会开始兴建三个新站以及将隧道和地铁站连接起来的设施结构。

交通部长易华仁昨天到广东民站建筑工地出席隧道开通仪式后受访时说，工程早前受疫情影响，团队面临不少工程挑战，延长线隧道顺利挖通是个重要的里程碑。

“更重要的是，延长线通车后会给乘客带来更大的便利，也能加强地铁系统的韧性。”

延长线落在发展密集地段 开挖工程格外谨慎

环线延长线建在发展密集的地段，沿线有不少商业大厦和历史悠久的古迹，工程团队开挖隧道时须格外谨慎。

以广东民站和爱德华太子路站为例，这两站之间的隧道与前丹戎巴葛火车站地基仅隔6.7公尺，施工时必须采取额外措施，确保不会影响这个国家古迹。

这包括在挖掘隧道前深入研究，确保隧道避开桩基础，以及安装保护架加强火车站里外设施基础。团队也安装了超过600个监测仪器，在挖掘时全天候监测火车站是否出现振动。

在岌巴高架桥地底下挖掘吉宝站和广东民站之间的隧道时，团队须安装新的微型桩来支撑高架桥结构，取代原有的三个钻孔桩，以容纳新的地铁隧道，施工期间也安装近100个仪器，确保高架桥不受影响。

为了不影响现有列车服务，团队在港湾站和滨海湾站附近施工时也采取额外措施。

另外，金泉车厂扩建工程也取得良好进度。这个位于巴耶利峇路上段的车厂扩大后，列车容量会扩大近一倍至133列，包括容纳环线的新列车。

陆交局指出，车厂的基本土木结构工程完成后，就会开始安装与轨道相关的设备以及机电服务和系统，并展开系统测试。