在“冷静区”安定情绪 四所特殊学校学生开始打疫苗

约3900名就读于教育部特殊教育学校的6岁至11岁学生已受邀报名接种冠病疫苗。截至前天，每10名受邀学生当中有超过六人注册。

教育部昨天起在特殊教育学校（SPED）展开儿童接种计划，首日在四所学校，即APSN加东学校、励航学校、李光前花园学校，以及陶乐园学校推出，之后将陆续扩展至其余16所特殊教育学校。