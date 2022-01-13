在“冷静区”安定情绪 四所特殊学校学生开始打疫苗 订户 来自 / 联合早报 文 / 王嬿婷 发布 / 2022年1月13日 5:00 AM 特殊教育学生在校园内接种疫苗，周围都是学校教职员、同学和家长等熟面孔陪伴，比起在一般接种中心打针，熟悉的学校环境可助缓解孩子的紧张情绪。图为APSN加东学校的儿童接种情况。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 约3900名就读于教育部特殊教育学校的6岁至11岁学生已受邀报名接种冠病疫苗。截至前天，每10名受邀学生当中有超过六人注册。教育部昨天起在特殊教育学校（SPED）展开儿童接种计划，首日在四所学校，即APSN加东学校、励航学校、李光前花园学校，以及陶乐园学校推出，之后将陆续扩展至其余16所特殊教育学校。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 保健促进局 冠病疫苗 儿童接种计划 特殊教育学校 婆媳档创业卖水果 首推增强现实艺术作品 昼夜璀璨艺术节重现 1843年大草场海岸线