唐振辉：两大策略栽培和支持运动员 高水平运动体制每年获7000万元资金

政府三年来每年平均注资近9000万元，发展和经营体育场和跑道等硬件设施，让每个国人都有机会追求喜好的运动，同时，也为有才华的运动员提供全面及个人化支持，协助他们发挥潜能，出征国际赛事。

为确保公众享有优质的运动设施，政府过去三年年均投入近9000万元，发展和经营体育场、跑道和体育中心等设施。同时，政府每年也注资约7000万元，协助全国高水平运动体制下的国手发挥最佳潜能。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉昨天在国会回答裕廊集选区议员谢曜全和三巴旺集选区议员傅丽珊的口头询问时说，政府有两大策略来栽培和支持本地运动健将。

第一是推出更多项目，并持续优化基础设施，让每名新加坡人都有机会追求喜好的运动，学习和提升在这些领域的技能。

例如，文社青部和新加坡体育理事会同教育部、人民协会和私人运动学院合作，开发和推出多个运动项目，协助青年接触运动，培养技能和发挥才华，进而扩大人才来源。

硬件设施方面，唐振辉透露，过去三年，政府每年平均注资近9000万元，发展和经营给公众使用的体育场、跑道、体育中心和其他场地等。

第二是为有才华的运动员提供全面及个人化支持，协助他们发挥潜能，代表新加坡出征国际赛事。在全国高水平运动体制（High Performance Sport System，简称HPS）下，新加坡体育学院和国家青年体育学院会按国手的潜力和表现，提供长期的支援和培育。

聘用海外教练时也希望能传授技能给本地教练

唐振辉指出，政府每年会为HPS注资约7000万元。资金用途包括给新加坡体育学院的运动科学设施添置新的科技系统；资助教练和培训计划的费用；提供世界级训练设施；展开研发活动，找出更有效方法，助国手一臂之力等。

“下来，政府会继续投入高额资金，优化为HPS的各个机制，尤其是能帮运动员取得最佳成绩的方面。”

他也提到，我国致力于协助运动员寻找和聘请最好的教练，不论是来自海外或本地的指导人才。但他坦言，世界各地对顶尖教练的需求大，许多有才华的海外教练很少会长时间待在一个团队或一个国家。因此，在聘用这些教练时，我国也希望他们能向本地教练传授知识和技能，进而培养本地人才。

每月津贴运动员日常开支

唐振辉指出，除了在系统层面注资，一大部分拨款是用在为运动员提供直接帮助。

例如，新加坡卓越体育奖学金得主每个月会获得一笔津贴，协助他们应付日常开支。这些运动员也能得到资助，抵消受训、参赛和购买器材等费用。

政府至今也为2017年设立的新加坡团队基金拨出超过1500万元的配对金额，全数用于优化本地体育架构。

另外，针对谢曜全询问运动员在赢取赛事奖金后，是否能收下全额奖金或须贡献出一部分给政府，唐振辉强调，政府不会收取运动员的任何赛事奖金。如何处理奖金，这是运动员和国家体育协会之间的事。

傅丽珊也提问，我国是否存在安全网协助退役的国手。对此，唐振辉说，整体而言，我国希望善用这些国手的专才，也会尽可能协助他们在引退后，继续在运动科学、训练和物理治疗等附属行业做出贡献，开启另一段职业生涯。