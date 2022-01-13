首场跨境讲堂1月22日举行 区域重磅人物带你深入透视东南亚

新报业媒体信托成立后，《联合早报》继续秉持提供优质新闻和观点的使命，今年将重点推出“东南亚讲堂”系列，并首次与区域媒体伙伴合作联办跨境讲堂，不定期邀请本区域的重磅或有影响力人物，聚焦区域热点议题，分享独特观察与见解。

东南亚这个由11个国家组成的区域，近年来在政治和经济舞台上正迅速崛起成为全球不可忽视的区域和合作伙伴。加上中美大国地缘政治博弈持续、冠病疫情未退、缅甸政局动荡等风云变幻，东南亚区域的发展脉动更受到各界密切关注。

《联合早报》作为东南亚的主要华文媒体之一，重视本区域的时政、人文与经济领域的演变和发展，同时以新加坡的视角，扮演让读者掌握与他们息息相关的区域动态以及记录历史的角色。

《联合早报》在2019年首次举办了“早报讲堂：认识东南亚”系列，邀请了本地和东南亚学者从历史、宗教、政治等方面，从新视角思考和探究东南亚的过去与未来。

新报业媒体信托成立后，《联合早报》继续秉持提供优质新闻和观点的使命，今年将重点推出“东南亚讲堂”系列，并首次与马来西亚的世界华文媒体集团、南方大学学院，以及印度尼西亚国信集团和《国际日报》合作联办跨境讲堂，不定期邀请本区域的重磅或有影响力人物，聚焦当地政治、社会以及经济等议题，与海内外观众分享他们的独特观察与见解。

首场讲堂将于1月22日在新加坡举行，印尼国信集团创办人翁俊民博士是首场讲堂的主讲嘉宾，主题是“印尼华商今昔——国家定位和角色”。

翁俊民一手创立的国信集团是印尼最大的私人企业之一，核心业务覆盖金融、酒店、零售、医疗、媒体以及房地产等多个领域。他将在讲堂上阐述自己如何在印尼商界异军突起成为社会佼佼者及富豪、印尼华人的身份认同、慈善事业、以及他与新加坡的特殊关系等。

谈到举办这系列讲堂的宗旨，新报业媒体信托华文媒体集团社长李慧玲受访说：“我们作为东南亚的媒体，可以通过新闻、专题的报道，让受众更深入认识和了解这个地区。通过人物现身说法的‘东南亚讲堂’，也能够加强我们本身的‘东南亚意识’。”

她说：“我们不只要加强东南亚意识，彼此之间要更频密对话、沟通。课题是东南亚相关的，形式上，这次能够与东南亚的同行联办这系列的东南亚讲堂，一起连线，对我们而言也是非常有意义的事。”

《联合早报》总编辑：省思东南亚定位和角色

《联合早报》总编辑吴新迪希望受众能透过这个讲堂系列，在不断变更的世界格局中，透视东南亚，省思东南亚的定位和角色，加深合作的动力。

他说：“新加坡身处东南亚，很多时候是新加坡人与企业走出去的第一站，或至少是其中一个要站。这也是为什么国际和东南亚新闻一直是《联合早报》每日内容很重要的一个区块。这是服务读者、陪同读者一起‘走出去’，增加国际观和东南亚视野的日常。早报很荣幸为这系列讲堂开台，期待借这系列跟大家一起多相知，走出去，也走进来。”

负责中国和国际新闻的《联合早报》副总编辑韩咏红认为，亚细安是一个在快速成长的地区，也是各方势力竞逐之地，地缘政治的环境将出现变化，这个态势现在已经很明显，未来还会更激烈。

她强调，“东南亚作为我们的家园，我们有优势、更有必要去好好认识它，形成属于东南亚人的视角”。

她说：“新报业媒体的其中一个重要使命是，做好对本区域的报道，尤其是要加强对东南亚的报道。过去多年来，《联合早报》一直有专注于东南亚新闻，下来，我们必须迈出更大的步伐，为新加坡人提供更丰富与深入的东南亚资讯；也让这个地区的读者，通过《联合早报》获得更优质准确的新闻，跟东南亚的发展休戚与共，把握我们的未来。”

陈再藩：跨境交流分享 具时代与区域里程碑意义

《联合早报》设计的“东南亚讲堂”标志，就以东南亚各国国旗的颜色，化为彩缎编织成彩带花，象征长久、不间断的紧密联系与交流。

马来西亚《星洲日报》总编辑郭清江代表世华媒体集团说：“我们期许通过东南亚讲堂，能够让影响力极高的有识之士，把自身与众不同的社会经验与智慧，与跨越区域的广大受众分享，甚至互相交流。”

马来西亚南方大学学院的“企业家大讲堂”总策划陈再藩认为，此次东南亚媒体同行携手跨境举办讲堂，具有时代与区域里程碑意义。

“冠病疫情造成的全球阻隔在互联网生态里加速催生了远程交流，技术上突破了时空限制，这使‘跨界’与‘跨国’变成‘天涯咫尺’。在这样的背景下，‘东南亚讲堂’的诞生，一开始便能在亚细安10国中先由新加坡，印尼和马来西亚的中文媒体携手促成，这是深具时代与区域里程碑意义的。”

郭清江也希望随着翁俊民博士打响第一炮后，接下来含金量一样高的德高望重之士，能陆续让这系列的讲堂熠熠生辉，发挥正能量，启迪民智。