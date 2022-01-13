首推增强现实艺术作品 昼夜璀璨艺术节重现 1843年大草场海岸线

今年的艺术节主题是“看待、思考和存在的新方式”，倡导集体追求新的观点及心态，更好地认识这个世界如何在“新常态”中变革。“艺术陪伴着我们，让我们能在新的世界中自由活动，也让我们暂时停下脚步思考当下。”

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