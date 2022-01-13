首推增强现实艺术作品 昼夜璀璨艺术节重现 1843年大草场海岸线 订户 来自 / 联合早报 文 / 马华卿 摄影 / 李健玮 发布 / 2022年1月13日 5:00 AM 昼夜璀璨艺术节期间，市政区多个地点将设艺术装置。其中，设在政府大厦前大草场的作品“Fragment of a Shoreline”在原址重现1843年的海岸线，仿佛将场景带回179年前的新加坡。（李健玮摄） 字体大小: 小 中 大 今年的艺术节主题是“看待、思考和存在的新方式”，倡导集体追求新的观点及心态，更好地认识这个世界如何在“新常态”中变革。“艺术陪伴着我们，让我们能在新的世界中自由活动，也让我们暂时停下脚步思考当下。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 昼夜璀璨艺术节 新加坡国家美术馆 新加坡艺术周 政府大厦前大草场 亚洲文明博物馆 国家图书馆管理局 市政区 星运开卖下月所有VTL车票 2万余张10小时售罄 婆媳档创业卖水果