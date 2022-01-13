买VTL车票出状况 女子六次抢到票六次被取消

星运旅游昨早（1月12日）开卖19天VTL车票，结果很多在虾皮平台买到的票无故被取消，有人买到六次票但连续六次的票都被取消。估计影响至少两千人，业者解释因昨天票量大增导致表格系统无法负荷。

《新明日报》昨天报道，星运旅游（Transtar）早上10时无预警开卖2月份19天剩余逾2万张VTL车票，结果出现状况，众多游子在虾皮平台成功抢到票并限时内填妥资料，票却在半小时后被取消，而原因竟是没有"填表格"。

许多游子都相当气煞，因为都有完成程序而且票非常难抢，无不感叹好不容易到手却又飞走。

星运旅游：票量大增致表格系统故障

星运旅游昨晚发表声明解释，和虾皮平台展开调查后发现，昨天释出的票券比往常高出许多，购票及填表格的人数太多导致表格系统故障，无法接收到新的提交。由于表格无法成功提交，虾皮平台就自动在半小时后当作没有符合购票规定而取消车票，再把这些车票释出供他人购买。

33岁的刘佩雯是昨天的苦主之一。她受访时说，已经买了1月27日一家五口的票回乡，昨天原本很开心能抢到2月回新的票却被取消，她继续尝试买票，而已练就功力的她下来五次也都买到票也填好表格，但最后还是全数被取消，让她非常失望。

这19天在虾皮平台的Transtar往返新马VTL车票昨天下午全数下架，但仍能通过其他方式看到个别日子的销售页面。记者就发现这些页面从昨午下架后，就陆续补回原本售罄的票，相信这些是早前购得但被取消的票。

根据记者今早统计，这19天456个班次有至少1900张票补回虾皮平台系统。由于这些票昨天曾重新释出再供公众购买，一张票可被成功购买数次但最终谁都没拿到，因此受影响人数超过两千人。

完整报道，请翻阅2022年1月13日的《新明日报》。