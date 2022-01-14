自主机器人或可“上路” 加入送餐与快递员行列 订户 来自 / 联合早报 文 / 李志扬 发布 / 2022年1月14日 5:00 AM ▲国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪（右）昨天在新加坡大陆汽车前沿工程技术研究负责人黄炳新（中）陪同下，观看大陆汽车机器人技术和人工智能经理拉胡尔示范如何使用自主机器人Corriere。（萧紫薇摄） 字体大小: 小 中 大 不久之后，在裕廊东街头加入送餐员或快递员行列的，可能是一架性能堪比人类的自主机器人。借人工智能与电梯“沟通”这架由德国汽车零件供应商大陆汽车（Continental）设计的自主机器人Corriere，昨天在市区重建局城市实验室展览亮相。它的外形像个盒子，目前能以最快每小时七公里的速度，在固定路线把食物送给顾客，也能将20公斤以下货物传递给客户。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 机器人 新航延长会员资格和飞行里程数兑换期限 早数码