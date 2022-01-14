自主机器人或可“上路” 加入送餐与快递员行列

不久之后，在裕廊东街头加入送餐员或快递员行列的，可能是一架性能堪比人类的自主机器人。

借人工智能与电梯“沟通”

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

这架由德国汽车零件供应商大陆汽车（Continental）设计的自主机器人Corriere，昨天在市区重建局城市实验室展览亮相。它的外形像个盒子，目前能以最快每小时七公里的速度，在固定路线把食物送给顾客，也能将20公斤以下货物传递给客户。