王乙康：疫情像重置按钮 后冠病世界是我国自我重塑最大机遇 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘智澎 黄贝盈 发布 / 2022年1月14日 5:00 AM 卫生部长王乙康（右）昨天在新加坡透视论坛发表主旨演讲后，也针对我国作为城市国家的特点等线上提问提出看法。问答环节由新加坡政策研究所高级研究员胡君杰博士主持。（蔡家增摄） 字体大小: 小 中 大 作为智慧国，新加坡已取得长足进展，并且正迅速发展为绿色金融中心。卫生部长王乙康认为，我国当前的巨大任务是要不断自我重塑，以保持相关性和竞争力。后冠病世界将是新加坡自我重塑的最大机遇，卫生部长王乙康认为，冠病疫情就像一个重置按钮，迫使我国重新思考如何以更明智、更好的方式处事，以不断自我重塑来保持相关性和竞争力。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 王乙康 新加坡透视论坛 全球城市 冠病疫情 新航延长会员资格和飞行里程数兑换期限 早数码