王乙康：疫情像重置按钮 后冠病世界是我国自我重塑最大机遇

作为智慧国，新加坡已取得长足进展，并且正迅速发展为绿色金融中心。卫生部长王乙康认为，我国当前的巨大任务是要不断自我重塑，以保持相关性和竞争力。

后冠病世界将是新加坡自我重塑的最大机遇，卫生部长王乙康认为，冠病疫情就像一个重置按钮，迫使我国重新思考如何以更明智、更好的方式处事，以不断自我重塑来保持相关性和竞争力。