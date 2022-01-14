王乙康：疫情像重置按钮 后冠病世界是我国自我重塑最大机遇

订户

来自 / 联合早报

文 /
刘智澎 黄贝盈

发布 / 2022年1月14日 5:00 AM

卫生部长王乙康（右）昨天在新加坡透视论坛发表主旨演讲后，也针对我国作为城市国家的特点等线上提问提出看法。问答环节由新加坡政策研究所高级研究员胡君杰博士主持。（蔡家增摄）
卫生部长王乙康（右）昨天在新加坡透视论坛发表主旨演讲后，也针对我国作为城市国家的特点等线上提问提出看法。问答环节由新加坡政策研究所高级研究员胡君杰博士主持。（蔡家增摄）

字体大小:

作为智慧国，新加坡已取得长足进展，并且正迅速发展为绿色金融中心。卫生部长王乙康认为，我国当前的巨大任务是要不断自我重塑，以保持相关性和竞争力。

后冠病世界将是新加坡自我重塑的最大机遇，卫生部长王乙康认为，冠病疫情就像一个重置按钮，迫使我国重新思考如何以更明智、更好的方式处事，以不断自我重塑来保持相关性和竞争力。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容