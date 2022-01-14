老字号亚洲金阁要关 食客涌光顾

老字号粤菜餐馆亚洲金阁面簿宣布农历新年后结束营业，不少老饕不舍，今早（1月14日）午餐时段餐馆外出现近30人没订位只能扑空。

位于桥北路奥迪安大厦（Odeon Towers）的本地老字号粤菜餐馆亚洲金阁1月4日通过官方面簿宣布，由于业主的重建计划，餐馆将在2月15日后结束营业，搬离经营14年的店面。贴文也透露餐馆目前未有具体的搬迁计划，但仍会努力物色新地点。

2月15日就是农历十五，就是餐馆营业的最后一天。消息公布后，许多老饕纷表不舍，想在餐馆关闭前再次光顾，昨日（13日）有不少人在餐馆面簿贴文下留言，说打了很多通电话想订位，但都无人接听。

《新明日报》记者昨天和今早两度走访亚洲金阁餐馆了解情况。原11时半开始的午餐时段11时就有食客开始聚集。餐馆开门以后，预计近50人的食客排成一队，当中也有半数为没有定位的人。

据记者观察，餐馆的订位热线响个不停，但员工都忙得不可开交。许多上门的顾客都被告知这两周的预约已满。1月24日起将推出新年套餐，预约也爆满了。

11时就来排队的陈女士（62岁）表示打不通订位热线，但是今天还是前来想要碰碰运气。和四名朋友一起来的陈女士表示自己之前有吃过两次，觉得餐馆的菜肴很有水准，但是无奈今天无法用餐。

“我是为了点心和北京鸭慕名而来。还好我已经提早订了新年套餐。”

柜台人员也建议前来的顾客，若是要订位或者点外卖，还是尽可能直接前来餐馆。另外，新年期间的订位都需要先支付200元的订金。

成功订到今天午餐时段的洪小姐（26岁，文员）表示自己完全不知道亚洲金阁将要关了，只不过母亲和祖母今天想要来吃才陪同她们前来。

“我们经常来吃。今天得知他们要结业，我想可能会再来一两次。”

完整报道，请翻阅2022年1月14日的《新明日报》。