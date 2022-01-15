我国将检讨未来工作模式 重新设计更灵活办公空间

更灵活的办公空间、结合居家办公与在办公室上班的工作模式，我国将在长期规划检讨中研究居家办公等趋势如何影响土地与空间运用，以便打造能满足企业、社会与员工需求的未来职场。

国家发展部长李智陞昨日在罗敏申路79号办公楼的开幕仪式上致辞时说，随着混合居家办公及在办公室上班的工作模式迅速成为新常态，我国得重新思考如何建造和设计工作空间。

尽管如此，李智陞说，因冠病疫情还在发展当中，人们也仍在适应不同的需求与变化，我们在这个课题上不宜草率做出决定。

“企业与行业领袖都在探讨最适合的工作模式，我们也在密切关注未来员工以及他们的期待与要求。”

在未来，我国的工作场所或须重新打造，例如提供更多的共享空间来推动员工之间的协作。

李智陞说，市区重建局在做长期规划检讨时，将进一步检讨我国未来的工作模式，该局也正同发展商洽谈，以了解混合工作模式对发展项目的影响。

市建局将在今年中举办展览，总结长期规划检讨所收集到的点子，为新加坡的未来发展提出建议。

坐落在丹戎巴葛中央商业区的罗敏申路79号办公楼由凯德集团、三井物产（Mitsui & Co. Ltd），以及东京建物（Tokyo Tatemono）联合发展。这栋甲级办公楼所处的地段，原来是前中央公积金局大厦。

李智陞说，参与这个项目的承包商、供应商等和发展商紧密合作，克服疫情带来的挑战，办公楼成功在2020年病毒阻断措施期间取得临时入伙证（TOP）。

随着奥密克戎变种毒株在全球和本地迅速扩散，本地建筑环境领域也须做好准备，迎接新一波疫情的来袭。

“我们正积极与合作伙伴、发展商、顾问、承包商、宿舍伙伴和非政府机构合作，确保建筑环境领域更有信心、决心与毅力去面对下一波疫情。”

李智陞说，在克服疫情挑战的同时，建筑环境领域也须继续加速长期转型并追求更加可持续的发展。

为推动可持续发展，政府推出新加坡绿色建筑总蓝图，提升建筑须符合的绿色标准。建设局在去年修订绿色建筑标志认证要求，建筑物必须达到更高的能源使用效率，在环境可持续方面符合更高的标准，才能获得认证。

李智陞说，罗敏申路79号办公楼具有节约能源和环保特性，获得建设局绿色建筑标志的白金认证。

办公楼的绿色建筑特点包括茂盛的绿色景观、节省资源的建筑系统以及节源功能。