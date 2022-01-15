本地昨增832起奥密克戎病例 本土占65％

本地昨天新增945起冠病病例，疫情暴发至今累计确诊病例已经超过29万起；昨天通报的奥密克戎病例有832起，是历来最多的一天。

每周社区病例增长率从前天的1.43继续下跌至1.38，连续11天高于1。

根据卫生部网站昨晚更新的数据，再有832人确诊感染奥密克戎变种毒株，比前天的549人多了283人。

奥密克戎病例中有543起是本土病例，占大约65％，289起则是从境外输入。截至昨天，境外输入和本土传播的奥密克戎累计病例为4390起和2937起。

昨天新增的945起病例中，582起是本土病例，其余363起从境外输入。

再有一人病逝 住进加护病房患者多两人

昨天再通报一人因冠病并发症逝世，死亡病例累计840起。

过去一天，有938人出院或完成隔离。目前有185名冠病病患住院，增加了13人。

重症病患中，11人在加护病房接受治疗，与前天相比多两人；另有八人在普通病房输氧，比前天少六人。

截至本月13日，全国人口当中有九成已经接种至少一剂疫苗，87％已完成基本疫苗接种程序，已注射追加剂的则有50％。

过去28天确诊的7446起病例中，99.1％无症状或只出现轻微症状，0.6％需输氧，0.1％在加护病房，0.2％病逝。

截至昨天中午，本地确诊病例累计29万零30起。