鼓励公众养成再循环习惯 今年底每户家庭料收到家用式回收桶

内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明说，环境局分发容器，是希望公众平时可先把东西清理干净后放在容器内，之后才拿下楼再循环。分发详情日后公布。

平时顺手先将可再循环的物品和一般垃圾分开，等到要把东西拿下楼投进蓝色回收箱时就会方便许多。为鼓励公众更常再循环和养成正确的回收习惯，国家环境局预计今年底分发家用式回收桶给每户家庭。