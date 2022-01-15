鼓励公众养成再循环习惯 今年底每户家庭料收到家用式回收桶 订户 来自 / 联合早报 文 / 魏瑜嶙 摄影 / 张思庆 发布 / 2022年1月15日 5:00 AM ▲推广正确回收运动昨天启动，推介仪式在巴西立1通道第530座组屋举行。图为内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明（右一）准备为今年的吉祥物——蓝色回收箱“Bloobin”画上眼睛。（张思庆摄） 字体大小: 小 中 大 内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明说，环境局分发容器，是希望公众平时可先把东西清理干净后放在容器内，之后才拿下楼再循环。分发详情日后公布。平时顺手先将可再循环的物品和一般垃圾分开，等到要把东西拿下楼投进蓝色回收箱时就会方便许多。为鼓励公众更常再循环和养成正确的回收习惯，国家环境局预计今年底分发家用式回收桶给每户家庭。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 回收 蓝色回收箱 再循环 国家环境局 Bloobin 滨海湾花园花卉展 花香满庭年味浓 早数码