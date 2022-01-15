滨海湾花园花卉展 花香满庭年味浓

农历新年将至，滨海湾花园的新春花卉展“大丽花之梦”也在昨日开放新年花卉展，满室洋溢热闹温馨的新年气氛。

今年，滨海湾花园再与“春到河畔”合作，首次将这场年度新春活动带入花穹（Flower Dome）。花穹中心设立三座挂上大黄灯笼的中式拱门，四周由大丽花、杜鹃花、菊花和大花蕙兰围绕，也配有巨大的水仙、百合和牡丹装饰，散发浓浓的年味。

配合壬寅年，一只卡通虎爸在入口处迎接公众，周围也有大型福袋和春联等吉祥物，寓意幸运和财富。公众也可在底层的花圃区寻找虎妈和两只虎宝宝的踪影。

花卉展开放的首个早晨，不少民众抢先和亲友前来花穹赏花，在阳光的照耀下欣赏花卉植物，室内凉风的吹拂格外沁人心脾。

其中，也有不少人趁着佳节使用重新探索新加坡消费券。

蒋莲清（55岁，微电子工厂操作员）和同事薛顺利（46岁，半导体工程师）在昨日穿上红衣前来观赏花卉展，感受年味。

以往，他们都会和另一名同事一起前来看花。三人都是爱花之人，几乎不曾错过滨海湾的每场花卉展。

也有一些公众认为冠病疫情比过去两年稳定，才前来赏花，然而场内的新年气氛相较疫情前仍显冷清。

80岁的杨友莲已有三年没来赏花，特别在疫情发生后，更加谨慎出行。

她受访时说：“儿子用重新探索新加坡消费券买了票，我和老公就跟他一起来赏花。”

她觉得今年的花卉展似乎较为冷清，部分展区的鲜花也不如以往好看。

除了鲜花和新年装饰，场内也设有花中四君子，即梅、兰、竹、菊的挂画。

滨海湾园艺营运资深处长蔡黎昇接受《联合早报》访问时说：“花中四君子都有坚毅挺拔的美德，祝愿人们在新的一年里，能像四种花般坚韧地面对疫情和其他挑战。”