11脚踏车涉占道群骑 5骑士不满被鸣笛拦车挑衅

11人路上骑行，轿车司机鸣笛警示，5骑士竟追赶300米，拦下司机开骂比手势，还挑衅敲打车头。

这起事件发生在本月9日凌晨1时左右，根据面簿专页“Beh Chia Lor - Singapore Road”日前发布的一段行车记录器画面显示，11人脚踏车队在牛车水新桥路行驶。当轿车准备左转进入新桥路时，车队刚好经过，司机随后跟在后面行驶。

大约几分钟后，有几名骑士相信是为了买宵夜，因此停在新桥路和恭锡路的交界处前，阻挡了转入恭锡路的路口，司机于是鸣笛警示让路。

当时，一名骑士转头望着司机，随后缓缓骑向前方，让司机转转入恭锡路。司机转弯后，在便利店前让一名乘客上车。怎料，行驶不到100米后，有5名骑士追赶上司机，其中一名身穿蓝色上衣的骑士还将脚踏车挡在轿车前，之后与其他同伴质问司机。

长达两分钟的视频画面显示，骑士们频频比手势，还敲打车头，情绪相当激动。视频最后一幕则显示，车子后窗留下了一个手印。

贴文上网后引起热议，目前已有近14万的观看次数和1800条评论。

不少网民谴责骑士的行为，认为骑士不但霸占车道，还上前挑衅司机，行为霸道。但也有网民表示，由于视频没有声音，或没有呈现事件的全貌。

完整报道，请翻阅2022年1月15日的《新明日报》。