惊见邻居家冒烟 男子借洗地水枪助灭火

组屋单位睡房起火冒烟，机警邻居忙找清洁工，借来强力水枪灭火，获民防人员赞扬反应迅速。

这起火患发生在昨午（1月14日）2时40分，地点在武吉巴督31街第366座组屋4楼的“霸级”组屋单位（jumbo flat）。

《新明日报》记者昨午4时许抵达现场时，火势已被扑灭。5楼居民黄先生（63岁，经理）透露，当时接获女儿电话，指隔壁单位睡房冒出浓烟，赶快上楼查看。

“我到失火单位外，起初只看到睡房冒烟，还未起火，又发现楼上有清洁工在洗地，因此冲上楼向他借来强力水枪，再回到涉事单位。当时，睡房已起火，我连忙用水枪灭火。”

他指出，过了数分钟后，民防部队迅速赶到，短短5分钟，就扑灭火势。

“当时还有7楼居民与其他邻居前来协助，连忙通知附近单位居民，疏散下楼。”

他指出，当时有人在失火单位内，但都及时逃出。

民防部队昨天面簿发贴证实，火势源自4楼的一间睡房的物品，在民防部队抵达前，单位住户已撤离。

民防人员强行进入单位，用一只水枪扑灭火势。无人在事件中受伤，案件目前在调查中。

贴文也说，民防部队抵达前，一名公众已经使用水管救火，民防部队赞扬对方反应迅速。

完整报道，请翻阅2022年1月15日的《新明日报》。