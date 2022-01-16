工教院理工院公民新生 学费将涨20元及100元

理工院上一次调高公民的学费是在2019学年，增幅也是100元。至于工教院，公民支付的国家工教局证书课程学费自2020年就维持在一年410元，今年则增加到430元。

理工学院今年将调高学费，新加坡公民的学费上调100元，一年学费为3000元，增幅约3.4％。这是理工院继2019学年之后调高公民学费，过去两年的常年学费调整只影响国际学生。

同样的，工艺教育学院今年也调高国家工教局证书课程（Nitec）的公民学生学费，全年学费上调20元，达430元。

每年调整后的学费是针对那一届入学的新生，在籍学生不受影响，继续支付入学时定的收费。理工院新学年从4月开始，工教院则是分1月和4月开学。

五所理工学院和工艺教育局上个月在网站公布新学年的学费。根据资料，理工院上一次调高公民的学费是在2019学年，增幅同样为100元。

永久居民的学费上一次在2020年调高200元，至6000元，今年再调高200元，学费为6200元。一般每年受学费上调影响的国际学生今年须支付多400元，即1万1400元，增幅为3.6％。

高级国家工教局证书课程学费维持不变

至于工教院，公民支付的国家工教局证书课程学费自2020年就维持在一年410元，今年则增加到430元，20元的增幅与上一轮相同。

永久居民学生的学费自2020年维持不变后，今年增加300元，为5850元；国际学生的学费则上调900元，为1万6350元。上调幅度与往年相近。

不论是针对公民、永久居民或国际学生，两年制的高级国家工教局证书（Higher Nitec）课程，学费则没有调整。一年的学费介于590元（公民）至2万零360元（国际学生）。

配合理工和工教院教育检讨工作，工教院将从今年起逐步推行新课程框架，让学生能在三年考取Higher Nitec资格，比一般的四年短，先从八项课程推行。根据工教院网站，参与的学生首两年支付Nitec课程的收费，第三年付Higher Nitec课程学费。

公民学生获高额学费津贴

教育部答复《联合早报》询问时说，政府为公民学生提供高额的学费津贴，理工院的学费津贴约85％，工教院的则超过90％。学府在提供优质教育的过程也会面对成本上涨的压力，因此教育部每年检讨学费，考虑通货膨胀调整的需要等因素，在必要时调高学费，好让学府能继续提供高素质教育。

发言人强调，政府将继续确保学生不会因经济困难而无法接受教育，目前有针对中低收入家庭学生的各项援助。教育部也定期检讨政府助学金的金额和申请条件，最近一次在2020学年提高理工和工教院生的助学金。

以今年新生学费为例，领取教育部高等教育社区助学金或高等教育助学金的工教院学生不必自掏腰包，或只付30元学费。领取这类助学金的理工生自付的学费可低至250元，不超过2150元。

刚中学毕业的张筱婉（16岁）打算报读理工学院。她之前领取教育部经济援助，希望上了理工院也能申请到其他助学金。

她受访时说：“我以前有考虑念初院，学费比较便宜，但我觉得理工院的应用教育模式还是比较实用。我打算继续打兼职工，减轻父母的担子，毕竟上了理工院，开销应该会更大。”