冷气维修员猝死 好心人助获车票让父母来新送别

狮城冷气维修员心脏病发骤逝，马国妹妹网上急求票，盼能让年迈父母来新送哥哥最后一程。网友纷纷转载，巴士公司和马国当局也出手相助，成功拿到票，送两老来新。

骤逝的是在本地工作的马国男子刘俊君，得年46岁。据《中国报》报道，死者因心脏病发过世。

死者妹妹刘凯琳昨天在面簿贴文，说哥哥本月12日过世，她恳求16日或17日前往新加坡的善心公众，可以让出手上的新马陆路疫苗接种者旅游通道（VTL）巴士车票。

“我全部手续做好了，想不到买不到巴士票，我真的真的需要16号两张从马来西亚新山的巴士去到新加坡，爸妈可以见到孩子最后一面，求求好心人可以让我巴士票，真的求求你们了。”

她的贴文很快引起关注，网友纷纷转发，马华总会长兼交通部长拿督斯里魏家祥也介入帮忙，和马华波德申区会署理主席叶理国以及汉达英达（Causeway Link）巴士公司等多方的协助下，家人昨天中午获得来新的四张VTL车票，今早出发。

据报道，交通部长特别任务官张佑铨透露，年关将近，目前车票一票难求，但由于此事是特殊情况，相关的巴士公司因此答应在票务上给予协助。

两老今早顺利抵灵堂

死者父母今早顺利抵新，死者太太感谢大家的帮忙。

记者今早走访灵堂，死者遗孀刘太太受访时表示，家公家婆今早9时许已顺利从马国抵新，两老也已到灵堂见爱儿最后一面。

她也说，家人目前只想好好完成丈夫的后事，送他最后一程，不愿多谈。

“两老情绪不好，现在正在休息，我们很感谢各方的帮忙。孩子们都大了，接下来的事我们可以自己安排。”

完整报道，请翻阅2022年1月16日的《新明日报》。