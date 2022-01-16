五笔转账钱被盗 男子失积蓄崩溃

坠入华侨银行客户的钓鱼简讯骗局，妻与两幼女还先后确诊感染手足口症．痛失毕生积蓄，丈夫网上分享令他们崩溃的经历。

一名姓陈的网民（John Paul Tan）昨天（1月15日）在面簿贴文，讲述自己和太太联名的银行户头里的存款被盗，全数积蓄被转走的经过。

他写道，去年底某个周二早上，自己刚带患手足口症的11个月大的女儿看医生，回家时太太告知收到“华侨银行”发出的简讯，通知有他人尝试登录账号。后来，他的太太点击了这则钓鱼简讯中的链接后，就堕入骗局。

据他表示，太太早上曾打电话给银行询问，但至少两次被要求等候。到了下午，太太突然很慌张的说，要到警局报警。

“我们的户头被入侵了。当我登录查看时，发现全数积蓄已被转走，前后共有5笔转账到海外的户头。”

完全失去存款的他，过后只能找出身边仅存的现金应急，心中也焦急地想：“如果连账单都不能支付怎么办？孩子的膳食怎么办？”

祸不单行的是，太太隔天开始发烧，也被诊断感染了手足口症，几天后3岁女儿同样染病。

“我自己完全崩溃了，整整两天躺在床上下不来。”

适逢那之后就是圣诞佳节，陈先生放假前回到公司处理工作，随后和家人聚餐，尝试恢复正常生活。

他最后在贴文里说：“这时我有了新的看法。手头还有些现金，家人不用挨饿，我还伤心什么呢？”

完整报道，请翻阅2021年1月16日的《新明日报》。