国际项目管理协会开办课程　提升建筑环境项目管理技能

近日，国际项目管理协会（Project Management Institute, 简称PMI）在新加坡和全球各地同步开办建筑环境专业项目管理课程（Construction Professional in Built Environment Projects，简称CPBEP），以帮助建筑和基础建设等行业的专业人士提升项目管理技能。

去年，政府制定了“国家重大建设借贷法令”（Significant Infrastructure Government Loan Act，简称SINGA），发行高达900亿新元的债券，资助未来15年的主要及长期基础设施建设项目，包括新地铁线和应对海平面上升的基础建设等长期项目。

大型项目需要管理人才

建筑环境项目管理技术在建筑工业扮演着重要角色。随着新加坡的经济和基础建设不断提升，一些大型的建筑项目也方兴未艾，对建筑项目管理人才的需求也随着增加。一些大型项目包括：

浮动太阳能

面对飙升的能源需求，由胜科工业全资子公司胜科新加坡太阳能公司与公用事业局（PUB）兴建的胜科登格浮动太阳能厂（Sembcorp Tengeh Floating Solar Farm）占地45公顷，是全球最大的内陆浮动太阳能光伏系统之一。

这座新电厂可生产高达60兆峰瓦（megawatt-peak，简称MWp）电力，足以为本地所有五个水供处理厂供电，每年协助减少32千吨（相当于7000辆汽车）的碳排量。

胜科登格浮动太阳能厂。（图＼海峡时报）

新柔地铁

新冠疫情爆发前，每天有近30万人穿越马新边境工作，是世界上最繁忙的陆路过境点之一。规划建设中的新柔地铁（Johor Bahru–Singapore Rapid Transit System）跨越柔佛海峡，直接连接马来西亚新山武吉查卡（Bukit Chagar）站和新加坡兀兰北站。

全长四公里的新柔地铁预计2026年底完工。项目采用中型地铁系统，单趟车程约为五分钟，每小时单向接载可多达1万人。

建筑业面临巨大挑战

建筑业的广阔市场和发展前景让人兴奋，但同时也面临着巨大挑战。全球供应链紧张和其他新冠疫情相关因素，预计将导致招标价格上涨10%至15%。此外，全球范围内的原材料和人工价格也都持续上涨，工人紧缺，这些都让新加坡的建筑公司继续面临着巨大的压力。

建筑业是全球数字化程度最低的行业之一，由于利润率有限和规避风险，创新相对较少。麦肯锡数据表明，大多数建设项目的完成时间比预定时间长20%，且有些项目超出预算高达80%。

2020年，PMI对全球四万多名建筑行业的项目管理专业人士 （PMP）认证持有者进行了调查，发现其中72%的人经常遇到项目延误，70%的人时常感到疲惫不堪，73%的人有项目经费超出预算的问题。

值得庆幸的是，情况似乎正在好转。麦肯锡估计，建筑和工程公司在过去十年中对技术的投资翻了一番，达到 180 亿美元。这导致越来越多地采用 3D 打印、机器人和模块化等技术来提高生产力，并缩短项目时间。

提升建筑业项目管理水平

国际项目管理协会推出的建筑环境职业项目管理课程PMI-CPBEP，是专为建筑业的专业人士全面提升知识和技能而设计的，从家庭装修到大型基础设施建设，不仅为日常施工挑战提供创新的解决方案，让管理项目在预算内按时完成，还帮助专业人士提升创造力、协作能力和领导力。

随着建筑行业日益数字化，项目经理将需要具备更多技能，来管理未来基础设施项目中采用的新技术。特别是强化虚拟现实功能和建筑信息模型 (BIM) 解决方案，能让建筑专业人士深入了解建筑和基础设施的设计，这对于提高生产力尤其重要。

了解影响行业的挑战以及技能提升和再培训的需求，PMI 与领先的全球建筑组织合作创建了学习解决方案，以帮助建筑专业人士提高他们的项目管理技能，并引领他们的项目和组织向前发展。

PMI全球建筑主管兼亚太区董事总经理本▪布莱恩（Mr Ben Breen）谈到：“随着成本上升和疫情的限制，新加坡的建筑业及其专业人士需要更加灵活地应对各种挑战，并走向成功。PMI在项目管理行业拥有超过50年的经验，具有独特的优势，我们开发的课程将系统地帮助建筑业专业人士掌握行业所需要的方法和技能，以应对全球建筑业未来的发展。”



PMI全球建筑主管兼亚太区董事总经理Ben Breen。（图＼商家提供）

PMI-CPBEP现有的认证课程

PMI-CPBEP是针对建筑项目专家的完整认证课程，包括七门在线学习课程，目前已经推出三门课程及认证：

建筑环境项目沟通专家认证，侧重于建筑工程有效沟通的技巧，以及如何跨文化沟通；

建筑环境职责范围和需求变更管理认证，掌握如何在重大工程项目中掌控职责范围和有效处理需求变更；

建筑环境中的界面管理认证，介绍重大和复杂的工程建设项目中，如何全面有效管理沟通、关系和利益相关者的需求等。

专业人士可以选择参加他们喜欢的任何一门课程，或者学习全套课程，并通过定点考试，获得完整的课程认证。

每门课程都可以单独参加，没有顺序要求。课程提供的系统理论和实践内容，可直接应用于工作，实践性很强。

PMI-CPBEP的定点考试与七门课程一致，目前已推出前三门课程，其余课程和考试信息将于2022年发布。一周内，已有超过400人报名。

想了解更多详情，请浏览网站：https://www.pmi.org/certifications/construction

【本文由Project Management Institute呈献】

