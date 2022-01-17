全国求职平台上 电子商务等高增长领域职缺增85％

劳发局受询时透露，在职业前程配对网站中，属于快速增长领域的电子商务和资信通讯相关的工作岗位从2020年11月的约5500个增至2021年11月的超过1万个，增幅将近85％。人力资源公司受访时表示，涉及新兴技术的工作，例如用户体验或客户体验、内容策划和数据分析将会持续强劲。

本地高增长领域不断向人才招手，除了金融和保险服务职位空缺过去一年翻倍，全国求职平台上电子商务和资信通讯领域职位空缺数量也同比激增85％。

劳动力发展局受询时透露，在职业前程配对网站（MyCareersFuture）中，属于快速增长领域的电子商务和资信通讯相关的工作岗位从2020年11月的约5500个增至2021年11月的超过1万个，增幅将近85％。

根据人力部去年12月发布的职位空缺报告，去年9月的资信通讯领域职位空缺达到8400个，与前年底的4900个相比增加3500个。金融和保险服务职位空缺则有7400个，与前年底的3700个相比翻倍。专业服务职位空缺也从前年底的3400个增至去年9月的8400个。

人力部去年第三季劳动市场报告也显示，本地职位空缺数量连续五个季度增加，上升至9万8700个的历史新高。职位空缺中约38％来自工作准证员工人数骤降的领域，如制造业和建筑业等。另外三成则是来自金融服务、资讯通信、专业服务和卫生与社会服务等高增长领域。

与劳动密集型产业的工作不同，这些职位空缺就包括软件、网络和多媒体开发相关的工作、系统分析师、数据分析师和网络安全专才。

虽然2021年的辞职率（resignation rate）总体保持在1.6％，比疫情前低，但白领人士流动率上升。2021年第三季，专业人士、经理、执行人员、技师（PMET）招聘率（recruitment rate）和辞职率是1.9％和1.5％，比2018年与2019年同季的1.7％和1.3％高，反映了更多人加入和离开现有机构。人力部认为，PMET频频换工，意味着他们对劳动市场更有信心。

人力资源公司德科集团（Adecco）新加坡经理贝杜尔根奇（Betul Genc）受访时说，除了希望加入新增长领域，员工在疫情期间对现有工作的倦怠和希望追求更灵活的工作安排也是因素之一。

同时，随着疫情有望好转，许多企业也重启业务，高薪争取人才。例如，2030年新加坡绿色发展蓝图就催生了银行业和跨国公司对环境、社会和治理专才的需求。

根奇说：“涉及新兴技术的工作，例如用户体验或客户体验、内容策划和数据分析将会持续强劲，许多传统销售专才都希望能加入这些领域，包括云端技术、区块链和加密货币、以及数码付款等。”

虽然有职场调查显示，四分之一员工有意在今年上半年辞职，但根奇认为本地员工普遍保守，多数会找到新工作和培训机会后再辞职。

电子商务巨头亚马逊自2017年在本地推出亚马逊Prime订阅服务和在2019年推出新加坡网站Amazon.sg以来，一直壮大新加坡员工队伍。2019年以来已在本地创造1000多个工作岗位，目前雇有约2000名全职和兼职员工。

发言人说：“新加坡是区域的技术中心，我们计划扩大消费者业务和企业职能部门的劳动力，现在我们有110多个职缺，计划到了2022年底，再创造200多个新工作岗位。”