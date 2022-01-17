王乙康：每日接种人数激增近七成 本地过半人口已注射追加剂

卫生部长王乙康昨天在面簿发文透露，51％本地人口已注射追加剂，也有更多人前去接种。“我国的疫苗接种计划又跨越另一个里程碑。”

本地过半人口已注射冠病疫苗追加剂，目前每天约有4万2000人接种，同去年12月中下旬的每日2万5000人相比，激增近七成。

卫生部长王乙康昨天（1月16日）在面簿发文透露，51％本地人口已注射追加剂，也有更多人前去接种。“我国的疫苗接种计划又跨越另一个里程碑。”

王乙康重申，追加剂可恢复疫苗对抗冠病的保护力，避免奥密克戎变种毒株引发严重疾病。

截至前天，88％本地人口已完成基本疫苗接种程序。按符合接种条件的人口计算，加上已开始接种的五岁至11岁孩童，已有91％完成接种。

随着更多人完成疫苗接种和注射追加剂，过去28天确诊的8069起冠病病例中，99.2％无症状或只出现轻微症状。0.6％需要输氧，0.1％在加护病房，0.1％病逝。

我国新增863起病例

根据卫生部网站昨晚更新的数据，我国昨天新增863起确诊病例，比前天的956起减少一成。当中500起是本土病例，363起从境外输入。

本土病例中占比最多的是20岁至39岁的病患，有167人；其次是11岁及以下孩童，共112人。60岁及以上的年长病患则有98人。

每周社区病例增长率从前天的1.47略升至昨天的1.49，连续13天高于1。在上一波德尔塔疫情中，每周社区病例增长率在去年8月30日达到3.01的高峰。

再有675人确诊感染奥密克戎变种毒株，其中422起是本土病例，253起从境外输入。截至昨天，奥密克戎病例累计8694起，本土和输入病例分别为3900起和4794起。

昨天没有人因冠病并发症逝世，是过去一周内第四次没有死亡病例，累计死亡病例维持在843起。

过去一天有823人出院或完成隔离。目前有196名冠病病患住院，比前天多了15人。重症病患中，八人需要输氧，13人在加护病房治疗。

截至昨天中午，本地确诊病例累计29万1849起。