运输费上升年柑涨价10%至15%

新加坡果菜出入口商公会主席郑谦木告诉《联合早报》，今年的年柑品质好，口感也不错，进口量虽然减少，但供应量充足。

运输费上涨导致进口价提高，与去年相比，今年每箱年柑的价格上涨10%至15%，国人在农历新年期间将吃到贵年柑。

今年，15至18个装永春芦柑的价格每箱从9元4角起，30个装永春芦柑则从13元起。30至36个装的潮州焦柑的价格每箱介于19元9角到28元。近年来深受顾客欢迎的台湾椪柑，20个装每箱从28元起，15个装的爱媛柑则每箱从38元起。

整体而言，年柑的价格都较去年来得贵。

在武吉班让邻里经营水果店老板苏立伟（40岁）受访时说，今年的运输费起了两三成，年柑的价格因此被推高，但由于年柑是农历新年的必备食品，买的人就算减少，也不会跟去年相差太多。

水果进口商Deluxe （SG）Enterprise的负责人蔡德焜（54岁）说，今年年柑的进口量减少1.5%，运输费涨幅太大是主要原因。因为疫情关系，许多集装箱滞留港口，船期被延误，也增加了不确定因素。

“我们往年都预计得到货物运抵的日期，如今货物有时候很迟才送来，所以我们决定减少进货。”

蔡德焜也说，除了运输费高涨，纸箱原料的价格也涨了一成，他们自家的永春芦柑每箱也因此上涨起3元至5元，价格调整多少会影响销量。

新加坡果菜出入口商公会主席郑谦木告诉《联合早报》，今年的年柑品质好，口感也不错，今年进口量虽然减少，但供应量充足。

职总平价发言人受询时说，运输费和员工成本上升，导致年柑的价格比去年上涨了10%左右；昇菘超市发言人则说，面对运输、原物料和能源等成本的上涨，年柑的价格也受到一些影响。

网上水果专卖店LazyFruits从供应商处得知，今年年柑的进口量较少，价格上升，加上人力成本和运输费上涨，每箱年柑的价格因此上涨1元至4元。

退休人士林美兴（72岁）在疫情暴发前，每年都会买两三箱年柑，但面对一涨再涨的年柑价格，他只好减少购买。

根据新加坡食品局数据，我国年柑主要从中国大陆、巴基斯坦和台湾进口，2019年的总进口量是2万吨，2020年进口量滑落至1万5000吨，去年的进口量则达到2万1000吨。