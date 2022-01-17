850人参与挥春大会迎虎年

迈入第39届的全国挥春大会吸引各年龄层人士参加，包括不少年轻人以及来自世界各地的非华族书法爱好者昨日济济一堂挥春，表达他们对新年的美好愿望。

由新加坡书法家协会和《联合早报》联合主办，国家艺术理事会、李氏基金、新加坡艺术总会和新报业媒体信托华文媒体集团联合赞助的“全国挥春大会”昨天在新加坡书法中心举行。活动旨在普及与弘扬中华传统艺术，并为来临的农历新年增添喜庆气氛。

本届活动共吸引约850名书法爱好者报名，当中有约21所学校的学生参加。活动从上午9时举行至下午3时，每15分钟有50名参加者分批入场。

人力部兼教育部政务部长颜晓芳应邀担任大会主宾，她也现场挥毫，写下“天下太平”四个字，期许冠病疫情能早日受到控制，在新的一年能天下太平。

颜晓芳在致辞时，感谢书协过去近40年来坚持举办挥春活动。她说：“书协积极推动各社区与学府的新春活动和挥春比赛等，成绩有目共睹，值得大家的赞赏。”

其中一名在场挥春的外籍人士是法国驻新加坡大使馆三等秘书布罗塞（Fabrice Brousse，54岁）。每周都到书协参加书法课的他认为，参与挥春大会能让他结交不少新朋友。“学习书法不仅让我能接触中华文化，我也可以认识不同年龄层的朋友，从而有机会和新加坡人变得更亲近。”

代表育民小学参加活动的10岁双胞胎兄弟王适从和王适凡从5岁开始接触书法，每年也会参加书法比赛。他们的母亲苏爱丽（42岁，家庭主妇）受访时说：“两兄弟对华文很感兴趣，书法能提高识字量，让他们更了解汉字的结构，也可以帮助他们记住新的单词。”

有超过30年授课经验的书画家潘永强（63岁）昨日也出席活动，还帮学员写春联。他认为，学习书法能帮助年轻人了解中华文化的精髓，启发他们对华文的兴趣，更是解压的良方。

新加坡书法家协会会长陈声桂教授说：“这几年有越来越多年轻人参加挥春活动，很多人也觉得在现场挥春更有气氛。我们希望保留文化的根，将这个传统文化传承下去。”