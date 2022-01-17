数组织联办活动 500客工欢庆丰收节

为了让身在异乡的本地印度客工庆祝一年一度的丰收节，客工关怀联盟在克兰芝客工休闲中心为约500名客工举办一系列活动，欢庆佳节。

丰收节又称庞格尔节（Pongal Festival），盛行于南印度，当地人会在这一天换上新衣裳，进行大扫除，去旧迎新。

为了庆祝这个特殊的节日，希望工程联盟旗下组织客工关怀联盟联合人力部、裕廊集团等组织昨日在克兰芝客工休闲中心举行抽奖、游戏、比赛，和分发礼包给到场的客工。