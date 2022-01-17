数组织联办活动 500客工欢庆丰收节 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢慧恩 发布 / 2022年1月17日 5:00 AM 客工关怀联盟昨日在克兰芝客工休闲中心为约500名外籍客工举办一系列活动，并分派免费的礼包和食物。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 为了让身在异乡的本地印度客工庆祝一年一度的丰收节，客工关怀联盟在克兰芝客工休闲中心为约500名客工举办一系列活动，欢庆佳节。丰收节又称庞格尔节（Pongal Festival），盛行于南印度，当地人会在这一天换上新衣裳，进行大扫除，去旧迎新。为了庆祝这个特殊的节日，希望工程联盟旗下组织客工关怀联盟联合人力部、裕廊集团等组织昨日在克兰芝客工休闲中心举行抽奖、游戏、比赛，和分发礼包给到场的客工。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 客工 裕廊集团 庆祝 休闲 “守门人”苦与乐 国际项目管理协会开办课程 提升建筑环境项目管理技能