钟璟祺趁学校假期到两家熟食中心担任SafeEntry登记入口的工作人员，体验当中的苦与乐。

每天分发“价值300元”的贴纸、称到访食客为“VIP”，21岁的钟璟祺趁学校假期到两家熟食中心担任SafeEntry登记入口的工作人员，体验当中的苦与乐。

目前在南洋理工大学修读语言学的钟璟祺，自上理工学院起，每次假期都会去打临时工积累经验。去年11月，小贩中心在落实疫苗接种差异化安全管理措施后可允许多达五人堂食，由于须增派人手进行入口管制，钟璟祺所认识的一家活动策划公司老板找上了她。

钟璟祺说：“一开始，我以为这份工作直接了当，只要查看顾客的合力追踪手机应用或携手防疫器就好，没想到还要经常‘动口’，向人们解释应用的使用方法和检查疫苗接种状态的必要性。”

每天早上6时至下午2时值班时，钟璟祺会遇上至少几千名食客。她说，当中有不少人不理解为何堂食需要贴纸，更有人因不满多一个扫码程序而口出恶言。

为了以轻松有趣的方式传达信息，钟璟祺将贴纸说成是“价值300元的贵宾通行证”，每次看到有贴纸的人，也会称他们为“VIP”，逗乐许多人。她说，称贴纸价值300元，是因为未完成接种者若违例堂食，初犯可被罚300元。

食客当中也不乏友善之人，庙弯熟食中心有名白发苍苍的常客，就让钟璟祺印象深刻。这名食客虽然高龄95岁，但行动自如，每回到访也不忘笑眯眯地与她打招呼。

钟璟祺说：“我听其他街坊说老先生患有失智症，有时候用完餐后口罩还会莫名其妙地‘失踪’，但经提醒他会微笑着戴上，平常还会问需不需要买食物给我们，令我很感动。”

深刻体会到这份工作的难处，钟璟祺说：“我希望食客能给予这些前线工作人员更多耐心和理解，共同维护安全。”