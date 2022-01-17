无照摆摊遭取缔 卖菜翁被揭搭帐篷住树林

卖菜翁非法卖菜遭取缔，被揭独自在树林里开辟家园，搭建帐篷、开垦菜园，疫情间没工作，才一度靠卖菜维生。卖菜视频曝光后，议员连荣华协助寻找合适住宿，并跟当局协调保留菜园。

《新明日报》日前报道，一名老翁在蔡厝港德惠巷第9座组屋对面的路边无照售卖蔬菜，遭执法人员没收。记者事后辗转找到老翁胡链成（79岁），发现他在蔡厝港一带的树林里扎根生活，家园是用木棍和几层尼龙帆布搭建的帐篷，附近有他照料的菜园以及小池塘。

胡链成告诉记者，从甘榜搬迁后，过去30多年来陆续住在树林里，早期是在惹兰南山一带，这两三年才搬迁到这片树林。

他的菜园种了番薯叶、香兰叶、小辣椒等，他坦承生活起居都在树林里解决，若要洗漱就从池塘打水、要吃饭就生火，但饮用水会从目前上班的公司取来用。

胡链成指疫情前靠打散工，每个月可赚取1000余元，周末便打理菜园，然后拿去卖。

疫情来袭后，他仅靠卖菜维持生活，但好心居民都会给他钱，一年多前也有好心老板聘请他打理花卉，每个月赚约1200元的收入。

当局助申请租赁屋

记者联络上武吉班让区议员连荣华，他表示，看到视频后，基层人员积极打听胡链成的消息，联系上对方的亲戚才找到人，并开始跟有关当局合作，为他找适合的住宿。

连荣华表示，他们已帮胡链成申请租赁组屋，而当局目前准备了暂时住所，亲戚也欢迎他搬去同住，如何选择需看胡链成的意愿。

“我们知道他放不下菜园，所以也跟有关当局协商，看能否保留菜园。”

完整报道，请翻阅2022年1月17日的《新明日报》。