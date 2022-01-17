31岁自闭儿难打疫苗 七旬父忧托管中心拒收

31岁自闭儿怕打针，尚未接种冠病疫苗，接种团队曾出动四人帮忙抓住四肢，但医护人员仍无法施打。父母忧若托管中心日后实行疫苗接种差异化管理措施，不知由谁来照顾他。

随着越来越多人完成疫苗接种，本地各场所都陆续开始实施疫苗接种差异化安全管理措施，包括商场、餐厅、工作场所等。不过，一些群体虽然在医疗上符合接种条件，但为他们接种疫苗仍面临挑战。

王先生（70岁，德士司机）与做清洁工的太太育有两女一子。小儿子今年已经31岁，他从小患有自闭症，18岁从特殊教育学校毕业后并未工作，而是在托管中心托人照顾。

“我和妻子都要工作，所以白天没有人照顾他，晚上才会将他从托管中心接回。”

他向《新明日报》透露，托管中心两个月前已安排疫苗接种医护人员团队来为里面的孩子接种，但由于儿子害怕打针，接种疫苗时即使出动四人帮忙抓住四肢，仍无法为他施打疫苗。

“我听托管中心的工作人员说，疫苗接种差异化安全管理措施可能扩大到托管中心，我很担心他至今未接种，万一届时不能再去托管中心，便没有人可以照顾他了。”

他为此十分忧心，也对这种情况是否属于在医疗条件上不能接种疫苗，可以免于受疫苗接种差异化安全管理措施的影响，感到不解。

完整报道，请翻阅2022年1月17日的《新明日报》。