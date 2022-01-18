正确使用蓝色回收箱 过个零废春节

还有两周即将迎来新春，这时候家家户户都准备大扫除了。家里不要的东西，把它们回收好、回收得正确，是很重要的。这不但有利于保护地球的环境与生机，也为国人集体环保贡献一份力量。不过，说到回收，你知道该怎么做吗？

迎来虎年，让我们一起踏上正确回收之路，并多做回收吧！

三步骤正确使用蓝色回收箱

步骤1：检查物品是否可以回收

＊欲知可回收物品的较完整清单，请滑到本文下方点击链接。

步骤2：确保回收物品干净

必需先清洗回收的物品，确保没有残余的食物和液体等。许多人以为，适合回收的物品收集后直接就可丢进蓝色回收箱，不必事先洗净，这是错误的。

举例来说，装饼干的塑料盒，应该先把盒里的饼干屑倒空与冲洗干净，才能回收；洗发水用完了，必需把空塑料瓶冲洗干净，确保没有残余洗发水，才能回收。若是太油腻的塑料袋，就应该丢弃。

这是因为不干净的物品放进蓝色回收箱，可能会污染其他物品，变得都不适合回收。若是有残余的饮食，还可能吸引蟑螂鼠辈等害虫，影响环境卫生。

调查显示，民众放入蓝色回收箱的物品当中，有高达40％因为回收错误或受到食物和液体污染，而不适合回收。这是很可惜的。

步骤3：把物品放进蓝色回收箱或回收槽回收

调查显示，72％的家庭并不知道放入蓝色回收箱或回收槽的物品并不需要事先分类。意思是纸张、塑料等不同种类物品可以一起放进蓝色回收箱，不需分门别类。

此外，可回收的物品可以直接放入蓝色回收箱，不一定要用塑料袋包起来。

至于其他物品如电子垃圾，应该转而放入指定的电子垃圾回收箱进行回收。

谨慎购买年货 避免浪费和制造垃圾

对于采购年货，许多国人都有“一年一次，大买特买”的心态。为了保护环境，在购买前我们必需三思，真的需要才购买。毕竟，正确环保的首要原则是“减少使用”（Reduce），而非过度消费后才来回收。

另外，购买年货时，不妨也带着环保袋，以减少使用塑料袋哦！

过年期间，有好多物品在适当处理或清洗后，是可以放进蓝色回收箱回收的，例如：

饮料包装，如：金属罐、塑料瓶、玻璃瓶，应先倒空洗净。利乐包（Tetra pak）应剪开、洗净、压平才回收；

过年少不了以包装饮料招待宾客，这些利乐包装只需清洗干净，剪开压平就可放进蓝色回收箱了。（图／Getty Images）

新春饼干塑料罐，应洗净、擦干才回收；

包装肉干的干净纸提袋或金属盒；

红包封、纸巾盒（应先压扁）；

纸春联、纸对联、其他纸制或塑料的新春装饰品，亦可回收；

礼篮的塑料包装可回收。

至于其他不适合回收在蓝色回收箱的常见年节物品则有：

吸管；

含铝箔的零食包装，比如圆筒形的薯片桶；

布料或化纤制成的新春装饰品，建议来年重复使用；由太多材料制成的新春装饰品（如流苏、金属、泡沫海绵）也不适合回收，应丢弃；

已经弄脏的食物或污染的饮料包装，必需先清洗才能回收；

纸张、塑料再循环制成的环保手工艺品，若受到胶水、蜡笔等污染，或沾上羽毛，也不能回收；

绒毛玩具和衣物等物品。

蓝色回收箱Bloobin：许多人把已经污染的物品都投进我肚里，把我当成垃圾桶，太气人了！（图／国家环境局提供）

【环保小知识】你知道吗……？

玻璃瓶可以通过回收槽回收。

为了避免玻璃破碎，用垃圾槽回收玻璃时，建议民众用其他可回收物品垫着玻璃一起包好后投入回收槽。这样就算玻璃摔破了，碎玻璃也不会四散。

通过蓝色回收箱和回收槽收集的适合回收的玻璃，将会进一步分类。破碎的玻璃回收后，还是可以再使用，制成新的玻璃瓶。

重复使用塑料袋打包垃圾的行为，并不算回收。

值得留意的是，这种物尽其用（Reuse）的做法虽好，但不算循环回收（Recycle）。

一般熟知的环保“3R”原则，分别是：Reduce（减少使用）、Reuse（物尽其用）、Recycle（循环回收）。相比后两者，减少使用是最直接，也是最为重要的。

点击浏览蓝色回收箱可回收物品清单。

点击浏览哪些电子产品适合回收，以及收集电子垃圾的管道和地点。

【本文由国家环境局呈献】