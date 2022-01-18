避免国人受骗钱追不回来 金管局探讨针对 跨境转账实施冷静期

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼说，金管局非常重视涉及网上银行户头的诈骗问题，并与其他政府机构和银行业展开积极合作，以解决这个问题，而实施冷静期也是考虑的措施之一。

新加坡金融管理局在探讨针对跨境转账实施冷静期的可行性，好让一些堕入骗局的国人能及时补救，保住钱财。

不法之徒的假“华侨银行”钓鱼短信骗局在去年12月的短短不到一个月内，让至少469名华侨银行客户坠入骗局，痛失超过850万元款项。

工人党盛港集选区议员林志蔚1月10日在国会询问总理，政府是否考虑对涉及跨境的高额、带有异常情况的资金转移，实行强制性或默认的短期冷静期，好让受害者在发现自己被骗后可及时阻止存款被转到国外。

主管金融管理局的国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼以书面回答时表示，金管局非常重视涉及网上银行户头的诈骗问题，并正与其他政府机构和银行业展开积极合作，以解决这个问题，而实施冷静期也是考虑的措施之一。

目前，新加坡警察部队已经和新加坡的银行合作，能在一天内冻结接收诈骗资金的国内银行户头，但要冻结海外户头深具挑战性，因为这涉及不同司法管辖区的机构。

虽然冻结海外户头极不容易，但这个领域最近取得了一些突破，例如在2021年6月至9月期间，马来西亚皇家警察和香港警务处通过与国际执法部门之间强力的信息共享和合作，破获了10个从事职业诈骗、网恋诈骗和冒名顶替诈骗的跨国犯罪团伙。

目前，金管局正与银行和付款公司合作，探讨采取额外措施以降低诈骗风险，但同时又不损害支付的速度和便利性。

尚达曼表示，冷静期是金管局考虑的措施之一，看看这是否可以有效避免某些类型的诈骗伎俩得逞。其他还在探讨的措施，包括降低既定交易限额和通报门槛，加强欺诈监控系统，以更迅速地发现和阻止异常的资金转移。

金管局将就建议的措施进行公开咨询，以明确金融机构和消费者在保护电子支付方面的责任，以及在发生欺诈交易时的责任分担原则。

尚达曼提醒，骗子们使用的手段将会越来越复杂。在网上交易时，大家都必须非常小心，永远不要为那些好得令人难以置信的网上交易动心，不要点击未经验证的链接，切勿向任何人泄露网上银行凭证或密码，密切监控交易通知，以尽早通报任何未经授权的付款，增加追回款项的机会。“如果我们所有人都保持警惕并善尽自己的责任，我们就能免除诈骗的祸害。”

《联合早报》向多家本地和外资银行查询对实施跨境转账冷静期一事的态度时，银行都表示一切都还处于讨论阶段，因此无法进一步评论。

（姚可嘉支援报道）