钓鱼短信诈骗事件 华侨银行承认反应未达期望 将向受害客户作出善意赔偿

数百名客户存款遭骗徒盗走，华侨银行承认其客户服务与反应能力未达到客户期望，自本月8日以来陆续作出善意赔偿，至今有30多名客户获赔。新加坡金融管理局也首次表态，将在华侨银行彻查内部程序后，再考虑适当的监管行动。

去年12月1日至29日，469名华侨银行客户因误信钓鱼短信，被骗子掌控银行账户并盗走存款，受骗总额达850万元。事发后，一些受害者指责银行反应速度慢，没有及时向客户发出警示，且没有设专门团队来应对骗案。

对此，华侨银行昨天下午5时发文告说，银行自本月8日起陆续向受害客户作出善意赔偿，至今有30多人获赔。银行没有透露赔偿总额，但强调它是在彻底核查和考量每起案件的具体情况后，出于善意而补偿。

与过去的钓鱼短信不同，骗徒此次不再以“难以置信的好康”为饵，而是谎称客户的银行账户或信用卡有问题，利用他们的恐慌心理，误导他们在钓鱼网站输入网银用户名和密码。

华侨银行形容最新一轮的骗局特别具攻击性且协调度高。银行的调查证实，受害客户向钓鱼网站提供了他们的网银登录信息，骗徒之后非常迅速地将他们银行账户的钱给转走。

除了设立专门团队协助钓鱼短信骗案受害者，华侨银行也已联系受影响客户，回应他们的担忧，并保证会提供支援。

但银行强调，由于这类案件的调查过程复杂且牵涉面广，涉及各方并需要多番查证，银行需要更多时间来回复受影响客户，因此寻求他们的耐心与谅解。

华侨银行发布文告约半小时后，金管局也发文告表示，严正看待近期涉及华侨银行的钓鱼短信骗局。

金管局副局长（金融监管）何恒心说：“华侨银行承认它的事件应对能力和客户服务理应更好。金管局也一直就这方面，及与事件相关的更广泛课题，与银行跟进。”

金管局期望银行公平对待所有受影响客户。该局也说，华侨银行将进行彻查，找出银行程序中的缺失并采取必要补救措施。金管局会在银行完成检讨后，考虑采取适当的监管措施。

受害者：很高兴银行能补偿

本报联系上一名已获赔的王姓女子，但她签订了保密协议，无法透露赔偿细节。她说：“不论赔偿金额多少，我很高兴银行能补偿受害者的损失，我也从中吸取了经验和教训。”

其他受访的华侨银行客户虽然还没有接到赔偿通知，但都希望能获得全额赔偿。

张愿珍（44岁，会计师）的16岁女儿去年12月底被骗走7500元。张愿珍说：“银行职员1月初告知我们，案件正在处理中，现在看到银行向客户作出善意赔偿，我当然希望女儿能获得全额赔偿。”