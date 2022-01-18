本地新增病例破1100起 再有609人确诊染奥密克戎

本地昨天新增1165起冠病病例，为一个半月以来的单日新高，也是自去年12月2日以来，单日增幅首度重回千例水平。

每周社区病例增长率从前天的1.49升至昨天的1.6，连续14天高于1，意味着过去一周疫情仍在扩散中。

奥密克戎病例过半是本土传播

根据卫生部网站昨晚更新的数据，再有609人确诊感染奥密克戎变种毒株，少于前天的675人。609个奥密克戎病例中，有380起是本土病例，229起从境外输入。

昨天的1165起新增病例中，631起是本土病例，其余534起从境外输入，三大数据皆写下多日来的新高。本地上一次单日新增病例破千是在去年12月2日，当天通报1101起新增病例。

新增本土病例中，占比最多的是20岁至39岁的患者，共有229人；紧随其后是11岁及以下儿童，共145人；60岁及以上年长者中则有114人染病。

继前天之后，昨天也没有人因冠病并发症去世，累计死亡病例维持在843起。

过去一天有699人出院或完成隔离。目前有217名冠病病患住院，其中13人需要输氧。13名在加护病房治疗的病患中，六人年龄介于40岁至59岁，其余七人为60岁至69岁。

截至前天，88％本地人口已完成基本疫苗接种程序，52％已注射追加剂。按符合接种条件的人口计算，加上已开始接种的五岁至11岁孩童，已有91％完成接种。

随着更多人完成疫苗接种和注射追加剂，过去28天确诊的8570起冠病病例中，99.2％无症状或只出现轻微症状。0.6％需要输氧，0.1％在加护病房，0.1％病逝。

截至昨天中午，本地确诊病例累计29万3014起。