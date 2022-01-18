罗安妮从事服装设计、制作和管理工作约六年，因对不同物品的质感和空间利用着迷，她选择踏入剧场，以探索无限可能与发挥创意。

提到木偶戏剧，一般人会想起用手操纵的小型提线木偶或布袋偶，但剧场工作者罗安妮希望制造能让操纵员“穿上”的偶，让人偶一体，展现更壮观且栩栩如生的表演。

罗安妮（34岁）从事服装设计、制作和管理工作约六年，因对不同物品的质感和空间利用着迷，她选择踏入剧场，以探索无限可能与发挥创意。

她在2016年首次接触戏偶艺术，当时本地剧团十指帮制作的《无独有偶》邀请了香港、中国大陆以及本地戏偶演员与设计师参与，罗安妮为香港布袋偶师傅李贻新打造多套戏偶服装及布条。

她说：“我较常采用软质材料来制作服装，但制偶却让我重新认识并扩展大学时期所学到以硬质材料制作模型的技术。”罗安妮在2018年配合一出东南亚风格的偶剧，首次制作一只蜡染布料狗偶。

去年，罗安妮获选为The Maker's Lab年度制偶师，该项目由十指帮推出，旨在发展本地戏偶和艺术物件的制造与设计。

罗安妮一向从大自然和日常生活中寻找创作灵感，她认为剧中所使用的戏偶一般只为某出戏打造，导致多个戏偶在演出后只能搁置在仓库。她在这次长达九个月的项目中，专注设计一种“骨架”与“肉体”可以轻易分开的偶，可按照每场戏剧的需求为“骨架”配置新“肉体”，增加戏偶的可再循环性。

罗安妮也把戏偶做成可容易穿戴且不会对人体造成压力的道具，因此不只靠演员的手来活动，演员也将扮演戏偶。配置了“肉体”，完整的戏偶可达两米宽。

“制作戏偶的挑战在于如何在设计中融入演员的动作，因此一定要结合偶戏演员的看法、协调与帮助。”