坠钓鱼短信骗局被骗10万 主妇对银行赔偿表欣慰

坠入钓鱼短信骗局，一主妇被骗走10万元、一女摊贩痛失8200元，得知银行或善意赔偿，表示欣慰。

《新明日报》早前报道，去年12月1日至29日，469名华侨银行客户因误信钓鱼短信，被骗子掌控银行账户，盗走了存款，受骗总额达850万元。

对此，华侨银行昨天（1月17日）发文告指出，银行自本月8日起陆续向受害客户作出善意赔偿，至今有30多人获赔。

不过银行并没透露赔偿总额，但强调它是在彻底核查和考量每起案件的具体情况后，出于善意而给予补偿。

两名误点钓鱼短信的受害者表示，银行近日已联系她们，预计未来几天，将给予答复。

其中一名苦主是被骗走8200元的许丽萍（47岁，摊贩），她受访时表示，被骗后报了警并通知银行，对“追回钱”其实没抱太大希望，若这次真能拿回钱，她也会很开心。

另一名被骗走10万元的家庭主妇西蒂（32岁）则表示，银行已约她今午见面，即使拿不回全额，也希望收到部分款项。

“家人得知我被骗后，其实都很难过，但也只能乐观的等待调查。用户确实有责任，我日后也会小心提防，但也希望银行能设立完善的防御手段，让用户放心。”

七大防诈需知

1.银行从不发简讯通知有关账户冻结或关闭事宜，而是寄信通知。

2.银行也从不发带有链接的有关“激活账户”的简讯，激活账户只能在银行和网银上办理。

3.不要点击任何能导入银行网站的链接，用户可输入银行官网地址或在官方手机应用上操作。

4.不要提供个人信息，例如：用户名、密码、一次性密码（OTP）等给任何人，或在未经鉴定的网页上输入信息。

5.不要给陌生人转账，若起疑，可先向家人和朋友询问。

6.若遇到可疑信息，可拨打银行热线，不要致电简讯中提供的号码。

7.用户也可在手机下载反诈应用ScamShield，它可截获和屏蔽诈骗简讯和电话。

华侨银行表示，将陆续赔付坠入钓鱼短信骗局的顾客。（档案照）

金管局考虑 对华侨银行采监管行动

华侨银行发布文告约半小时后，金融管理局也发文告表示，严正看待近期涉及华侨银行的钓鱼短信骗局。

金管局副局长（金融监管）何恒心说：“华侨银行承认它的事件应对能力和客户服务理应更好。金管局也一直就这方面，及与事件相关的更广泛课题，与银行跟进。”

金管局期望银行公平对待所有受影响客户。该局也说，华侨银行将进行彻查，找出银行程序中的缺失并采取必要补救措施。金管局会在银行完成检讨后，考虑采取适当的监管措施，当局也希望所有受影响的客户都能得到公平对待。

受害客户：签订保密协议 无法透露赔偿细节

一名已获赔的王姓女子告诉《联合早报》，她签订了保密协议，无法透露赔偿细节。

她说：“不论赔偿金额多少，我很高兴银行能补偿受害者的损失，我也从中吸取了经验和教训。”

另一名受访苦主张愿珍（44岁，会计师）表示，16岁女儿去年12月底被骗走7500元。

她说：“银行职员1月初告知我们，案件正在处理中，现在看到银行向客户作出善意赔偿，我当然希望女儿能获得全额赔偿。”

不法分子利用改号欺诈功能将诈骗短信伪造成银行短信，图中所示的两条短信都是使用改号欺诈功能发出的诈骗短信。

“好康”或恐慌骗局极具攻击性

文告也提到，诈骗分子不再以“难以置信的好康”为饵，而是谎称客户的银行账户或信用卡有问题，利用他们的恐慌心理，误导他们在钓鱼网站输入网银用户名和密码。

银行形容，最新一轮的骗局特别具攻击性且协调度高，客户向钓鱼网站提供了网银登录信息后，诈骗分子就迅速地从对方银行户头转走款项。

银行承认客服水平未达期望

诈骗信息层出不穷，一些受害者指责银行反应速度慢，没及时向客户发出警示，也没有设专门团队来应对骗案。

华侨银行表示，顾客面对压力和焦虑的这段时期，银行的客服素质和反应确实没有达到顾客的要求。

除了设立专门团队协助钓鱼短信骗案受害者，银行也已联系受影响客户，回应他们的担忧，并保证会提供支援。

银行强调，这类案件的调查过程复杂且牵涉面广，涉及各方并需要多番查证，银行需要更多时间才能一一回复受影响的客户，希望客户们能谅解，并让银行有时间妥善调查和彻底查证每一起个案。

银行会在检讨和查证工作完成后，及时联系受影响的客户。

骗子冒充警方发送短信 警吁公众提高警惕

骗子冒充警方发送短信，警方提醒公众提高警惕。

警方昨天发文告指出，最近出现冒充警方名义诈骗的新手法。骗子利用短信里的标题，让公众误以为收到来自警方的短信。

在文告中，有一名受害者为了申请贷款，就提供了个人资料及银行户头资料。

当时，对方要求他支付一笔行政费或转移费才能拿到贷款。

在等待贷款批准的时候，受害人收到了一条带有“SPF”（新加坡警察部队简称）标题的短信，称受害者正因洗黑钱而被调查，并指示他与短信中所列出的调查人员联系以获取更多的详情。

文告强调，这类短信不是警方发出的。

在新加坡，合法放贷人不能通过短信，电话或社交媒体平台招徕生意。

合法放贷人应在核准的营业场所与贷款人当面进行核查。

合法放贷人在贷款之前也不会要求贷款申请人缴付任何款项如管理费、服务费等等。

公众也能到律政部的网址查看合法的放贷人。