金厨师贺岁 饱满庆有余

市面上鲍鱼品牌众多，金厨师是职总平价超市（NTUC Fair Price）专为罐装鲍鱼和海鲜而创建的特级产品品牌，只在该超市独家出售。自2018年起连续4年成为职总平价销量第一的罐装鲍鱼品牌，深受消费者青睐。
过年吃鲍鱼，富贵有余！经典年味里少不了鲍鱼，因为鲍鱼形似金元宝，带有“包你年年有余”的好意头，更因为它味道鲜美，搭配任何年菜都美味加分，增添喜庆。团圆餐桌上一定有道道鲍鱼年菜，拜年送礼也大方体面。
自2012年以来，名厨张添来（Chef Eric Teo）一直是金厨师的品牌大使，更加深了消费者的好印象与信心。
目前，金厨师共推出超过15种罐头鲍鱼和海鲜，畅销品有澳洲特级野生鲍鱼、新西兰特级野生鲍鱼、澳洲小鲍鱼、南非小鲍鱼、智利鲍贝等等。品牌也乘胜追击，2018年起推出一系列酱汁和调味料，包括特级干贝蚝油、鲍鱼酱、麻油与酱料等等，大部分酱汁是在新加坡制造，而调料是百分百进口自日本。
买鲍鱼不能只看价钱，也要对产品的品质也要有一定的了解。每个地方产的鲍鱼都有所不同，鲍鱼的肉身、口感很大分别。不同品牌的罐装鲍鱼，产地和重量各有差异，价格自然也有分别。
金厨师鲍鱼和海鲜选自不同国家，主要来自水质无污染的澳大利亚、新西兰和智利。现在采购范围也扩大至韩国、南非和台湾等地区。
所有的金厨师产品，包装上都明确注明：原产国、净重、固型重量(Drained Weight)、有效期及头数（用于罐装鲍鱼）。金厨师也是最早在罐头上注明固型重量的品牌之一，确保为消费者提供物有所值的最佳产品。
新春佳品 鲍罗万有
金厨师富贵好礼
精美高贵的鲍鱼礼套之一，适合馈赠亲友或买回家与家人共享。精选礼品包括金厨师澳洲小鲍鱼（6-10只425克，固型重量140克）、金厨师韩国小鲍鱼（8只420克，固型重量150克）、金厨师南非小鲍鱼（3只425克，固型重量80克），附带金厨师礼袋。首2500名使用华侨银行信用卡付款顾客，可享有$5折扣，至2022年2月16日为止。
金厨师吉祥鲍鱼盆菜780克
适合5人享用，上等好料包括小鲍鱼、带子、白灵菇、白木耳、竹笙，汤底为鸡汤，也可自行加入烧肉、蔬菜、鲜虾等等，做成丰盛盆菜。台湾出品。买一送一，售完为止。
金厨师新西兰特级野生鲍鱼425克
使用一级优质活鲍鱼加工处理，野生鲍鱼采捕自新西兰清澈流水，口感顺滑，味道鲜美。固型重量150克，新西兰出品。
金厨师澳洲小鲍鱼425克
特别为今年农历新年设计的新包装（每罐6至10只），使用高级优质活鲍鱼加工处理，采捕自澳大利亚南部海岸的冰冷海水，饱满细嫩，淡雅鲜香。固型重量140克，澳大利亚出品。
金厨师智利鲍贝425克
精选食材，顶级品质与风味，口感弹牙，味道清淡。不含反式脂肪、低脂肪含量、高蛋白质。固型重量150克，智利出品。建议切片或切丁享用，适用于火锅、热炒或冷盘。
金厨师特级生抽/特级老抽500ml
全新登场，使用非转基因黄豆与小麦制作，弥漫天然酿造的浓郁豆香。不含反式脂肪，无胆固醇，有清真认证。适用于腌制、热炒、炖煮、红烧。特级老抽带有较健康标志。
金厨师特级干贝蚝油510克
萃取特级鲜蚝与精致干贝制作，新加坡出品。不含味精，钠含量也比一般蚝油低25%。完全不含胆固醇、脂肪或反式脂肪，拥有清真认证，适用于腌制、热炒、炖煮、红烧。
名厨上菜，鲍你满意
富贵炖鸡（名厨张添来提供食谱）
准备时间：1小时15分钟
用量：6人份
难度：容易
材料：
- 金厨师吉祥鲍鱼盆菜 1罐
- 新鲜童子鸡 1只
- 罗马生菜 400克，切半，汆烫
腌料：
- 金厨师特级生抽 1汤匙
- 金厨师特级老抽 1茶匙
- 米酒 1汤匙
- 青葱 2根，清洗后切半
- 姜汁 10毫升
高汤调味料：
- 鸡高汤 300毫升
- 金厨师特级干贝蚝油 2汤匙
- 金厨师特级老抽 1汤匙
- 白糖 2汤匙
- 花雕酒 1汤匙
随意：
- 鸡精粉 1茶匙
- 马铃薯淀粉 1茶匙
做法：
- 把金厨师吉祥鲍鱼盆菜的汤汁与材料分开。
- 童子鸡清洗后拍干，去除脂肪与内脏。鸡背部打开摊平，用刀背敲开腿骨，但不要去骨。
- 用一个大碗腌鸡。放入冰箱20分钟。
- 用平底锅以中高温煎香鸡肉，鸡皮朝下。煎至金黄色再翻面。
- 煎好的鸡肉，用水冲洗去油。
- 把炒锅预热，倒入鲍鱼盆菜的汤汁与高汤调味料，煮沸。加入煎好的鸡肉与鲍鱼盆菜的其他材料。中低温煨煮。
- 继续翻动鸡肉，以确保煨煮均匀。30分钟后，检查看鸡肉是不是熟得均匀，酱汁有没有收汁。
- 用一个大盘，铺上生菜。鸡肉变软后即可起锅，铺在生菜中间。
- 如果汤汁太稀，可加入马铃薯粉勾芡。为鸡肉淋上酱汁与材料，以香菜装饰后上桌。
【本文由金厨师呈献】