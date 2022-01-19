金厨师贺岁 饱满庆有余

市面上鲍鱼品牌众多，金厨师是职总平价超市（NTUC Fair Price）专为罐装鲍鱼和海鲜而创建的特级产品品牌，只在该超市独家出售。自2018年起连续4年成为职总平价销量第一的罐装鲍鱼品牌，深受消费者青睐。

过年吃鲍鱼，富贵有余！经典年味里少不了鲍鱼，因为鲍鱼形似金元宝，带有“包你年年有余”的好意头，更因为它味道鲜美，搭配任何年菜都美味加分，增添喜庆。团圆餐桌上一定有道道鲍鱼年菜，拜年送礼也大方体面。

自2012年以来，名厨张添来（Chef Eric Teo）一直是金厨师的品牌大使，更加深了消费者的好印象与信心。

目前，金厨师共推出超过15种罐头鲍鱼和海鲜，畅销品有澳洲特级野生鲍鱼、新西兰特级野生鲍鱼、澳洲小鲍鱼、南非小鲍鱼、智利鲍贝等等。品牌也乘胜追击，2018年起推出一系列酱汁和调味料，包括特级干贝蚝油、鲍鱼酱、麻油与酱料等等，大部分酱汁是在新加坡制造，而调料是百分百进口自日本。

买鲍鱼不能只看价钱，也要对产品的品质也要有一定的了解。每个地方产的鲍鱼都有所不同，鲍鱼的肉身、口感很大分别。不同品牌的罐装鲍鱼，产地和重量各有差异，价格自然也有分别。

金厨师鲍鱼和海鲜选自不同国家，主要来自水质无污染的澳大利亚、新西兰和智利。现在采购范围也扩大至韩国、南非和台湾等地区。

所有的金厨师产品，包装上都明确注明：原产国、净重、固型重量(Drained Weight)、有效期及头数（用于罐装鲍鱼）。金厨师也是最早在罐头上注明固型重量的品牌之一，确保为消费者提供物有所值的最佳产品。

新春佳品 鲍罗万有

金厨师富贵好礼

金厨师精美套装礼盒之一，内有金厨师南非小鲍鱼、韩国小鲍鱼和澳洲小鲍鱼各一罐。（图＼商家提供）

金厨师礼袋送礼大方。（图＼商家提供）

精美高贵的鲍鱼礼套之一，适合馈赠亲友或买回家与家人共享。精选礼品包括金厨师澳洲小鲍鱼（6-10只425克，固型重量140克）、金厨师韩国小鲍鱼（8只420克，固型重量150克）、金厨师南非小鲍鱼（3只425克，固型重量80克），附带金厨师礼袋。首2500名使用华侨银行信用卡付款顾客，可享有$5折扣，至2022年2月16日为止。

金厨师吉祥鲍鱼盆菜780克

金厨师吉祥鲍鱼盆菜加热即可食用。（图＼商家提供）

适合5人享用，上等好料包括小鲍鱼、带子、白灵菇、白木耳、竹笙，汤底为鸡汤，也可自行加入烧肉、蔬菜、鲜虾等等，做成丰盛盆菜。台湾出品。买一送一，售完为止。

金厨师新西兰特级野生鲍鱼425克

金厨师新西兰特级野生鲍鱼味道鲜美。（图＼商家提供）

使用一级优质活鲍鱼加工处理，野生鲍鱼采捕自新西兰清澈流水，口感顺滑，味道鲜美。固型重量150克，新西兰出品。

金厨师澳洲小鲍鱼425克

金厨师澳洲小鲍鱼饱满细嫩，淡雅鲜香。（图＼商家提供）

特别为今年农历新年设计的新包装（每罐6至10只），使用高级优质活鲍鱼加工处理，采捕自澳大利亚南部海岸的冰冷海水，饱满细嫩，淡雅鲜香。固型重量140克，澳大利亚出品。

金厨师智利鲍贝425克

金厨师智利鲍贝口感弹牙，味道清淡。（图＼商家提供）

精选食材，顶级品质与风味，口感弹牙，味道清淡。不含反式脂肪、低脂肪含量、高蛋白质。固型重量150克，智利出品。建议切片或切丁享用，适用于火锅、热炒或冷盘。

金厨师特级生抽/特级老抽500ml

生抽和较健康选择的低糖老抽。（图＼商家提供）

全新登场，使用非转基因黄豆与小麦制作，弥漫天然酿造的浓郁豆香。不含反式脂肪，无胆固醇，有清真认证。适用于腌制、热炒、炖煮、红烧。特级老抽带有较健康标志。

金厨师特级干贝蚝油510克

金厨师特级干贝蚝油萃取特级鲜蚝与精致干贝制作。（图＼商家提供）

萃取特级鲜蚝与精致干贝制作，新加坡出品。不含味精，钠含量也比一般蚝油低25%。完全不含胆固醇、脂肪或反式脂肪，拥有清真认证，适用于腌制、热炒、炖煮、红烧。

名厨上菜，鲍你满意

富贵炖鸡（名厨张添来提供食谱）

张添来呈献富贵炖鸡食谱。（图＼商家提供）

准备时间：1小时15分钟

用量：6人份

难度：容易

材料：

金厨师吉祥鲍鱼盆菜 1罐

新鲜童子鸡 1只

罗马生菜 400克，切半，汆烫

腌料：

金厨师特级生抽 1汤匙

金厨师特级老抽 1茶匙

米酒 1汤匙

青葱 2根，清洗后切半

姜汁 10毫升

高汤调味料：

鸡高汤 300毫升

金厨师特级干贝蚝油 2汤匙

金厨师特级老抽 1汤匙

白糖 2汤匙

花雕酒 1汤匙

随意：

鸡精粉 1茶匙

马铃薯淀粉 1茶匙

做法：

把金厨师吉祥鲍鱼盆菜的汤汁与材料分开。 童子鸡清洗后拍干，去除脂肪与内脏。鸡背部打开摊平，用刀背敲开腿骨，但不要去骨。 用一个大碗腌鸡。放入冰箱20分钟。 用平底锅以中高温煎香鸡肉，鸡皮朝下。煎至金黄色再翻面。 煎好的鸡肉，用水冲洗去油。 把炒锅预热，倒入鲍鱼盆菜的汤汁与高汤调味料，煮沸。加入煎好的鸡肉与鲍鱼盆菜的其他材料。中低温煨煮。 继续翻动鸡肉，以确保煨煮均匀。30分钟后，检查看鸡肉是不是熟得均匀，酱汁有没有收汁。 用一个大盘，铺上生菜。鸡肉变软后即可起锅，铺在生菜中间。 如果汤汁太稀，可加入马铃薯粉勾芡。为鸡肉淋上酱汁与材料，以香菜装饰后上桌。

【本文由金厨师呈献】