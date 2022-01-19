文物局建议西乐索炮台列国家古迹

新加坡目前共有73个国家古迹。西乐索炮台预计2月正式在宪报上公布后，这个旅游景点将成为本地第74个国家古迹，也是第八个与第二次世界大战有关的古迹。

国家文物局建议把圣淘沙岛上的西乐索炮台列入国家古迹，这是保存古迹法令去年修改之后，首次援引新条文，先对外公布建议，后才正式列入宪报。

新加坡目前共有73个国家古迹。西乐索炮台（Fort Siloso）预计2月正式在宪报上公布后，这个旅游景点将成为本地第74个国家古迹，也是第八个与第二次世界大战有关的古迹。

英国殖民政府于1878年建造此海岸防御堡垒，并设置数台大炮和指挥所，用来保护新加坡作为19世纪末期日益重要的贸易海港地位。

西乐索炮台至今仍保存良好，是我国丰富军事遗迹的见证。这座防御堡垒在1941年12月至1942年2月日军入侵新加坡时扮演重要角色，是当时绝后岛（现今的圣淘沙）两个最繁忙的炮台之一，新加坡沦陷前英军也使用该炮台来炸毁毛广岛上的油库，以免资源落入日军手中。

大范围建筑设施列为古迹 有利于保护历史完整性

国家文物局古迹与遗址保存司司长黄美英昨天（1月18日）在记者会上透露，已正式致函负责管理西乐索炮台的圣淘沙发展局，通知当局有意保存古迹。根据修订后的保存古迹法令11（12）条文，未经宪报公布前，文物局须对外公布建议列为国家古迹的名单。当局昨天在网站宣布建议将西乐索炮台列为国家古迹，这也是该局第一次在网上公布建议名单。

文物局副局长（政策与社区）陈子宇说，该局已和利益相关者即新加坡传统文化学会及国际古迹遗址理事会（International Council on Monuments and Sites，简称ICOMOS）新加坡分会代表会面，获得他们支持，以将富有历史价值的西乐索炮台列为国家古迹。

ICOMOS新加坡分会主席杨茳善博士欢迎有关宣布，并指这将是本地首次有多个在较大范围或地点内的建筑设施被列入古迹名单，对集体保护该景点的历史完整性非常重要。

此外，新加坡传统文化学会会长李振达博士受询时说：“新加坡二战历史留下的实物记忆不多，能保存至今者应给予更高规格的保护。据我了解，圣淘沙还有其他军事建筑结构，或许不如西乐索炮台般完好无损，但可以考虑如何保存它们，并供公众参观。”

只有极少数具有历史文化价值的场所或建筑物可被列为国家古迹，政府在2019年8月宣布有意将政府大厦前大草场列为国家古迹，但尚未在宪报上公布。文物局上一次公布古迹名单是在2019年10月，当时新加坡河上的三座桥，即加文纳、安德逊和埃尔金桥，被列为国家古迹。

公众即日起可浏览文物局网页了解详情。若有任何意见或反对将西乐索炮台列为古迹，须在本月31日前通过电邮或文物局面簿专页传达给该局。