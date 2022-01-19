赵如琰在大三那年意识到慈善机构在疫情期间面对的挑战，因此决定根据慈善机构的需要帮它们找到有相关技能的义工。

赵如琰大学时积极参与本地与海外的志愿活动，这些活动在冠病疫情暴发时暂停，她从中找到另一种方式回馈社会，与朋友无偿协助有需要的慈善机构。

去年毕业自新加坡管理大学的赵如琰（24岁）在大三那年与几名志同道合的学生意识到慈善机构在疫情期间面对的挑战，尤其是在病毒阻断措施期间。实体的筹款活动办不成，慈善机构也必须转向线上方式维持服务，却面对资源不足的问题。

他们于2020年发起Skills for Good这项民间运动，通过网站宣传，为慈善机构“牵线”，根据机构的需要帮它们找有相关技能的义工。义工的任务主要是数码化方面的工作，例如为机构设计宣传方案、维持网站和社交媒体页面、市场调查等，平均可花上几个月。

赵如琰与团员当时都是念商科的大学生，其他团员来自南洋理工大学。他们通过当义工的经验与慈善机构接洽，推广他们提供的免费服务，并借助在学校的网络招募并筛选适合的学生义工。

Skills for Good已同至少30个机构合作，包括湖畔家庭服务机构、全国志愿服务与慈善中心等。这项民间运动当时也获得全国青年理事会“年轻变革者基金”的资助。

赵如琰说：“刚开始有这个想法时，我们也没想到能维持到现在，要感谢付出时间的义工。我们像是慈善机构和义工之间的桥梁，帮机构找所需的资源。学生能利用在数码科技的强项以及课堂所学技能，帮助资源有限的慈善组织，也觉得很有意义，一些还多次接下任务。”

她目前在一家网购公司任职，尽管已把领导工作交给接棒的学生，仍会抽空帮忙，希望这项有意义的计划能延续。