癌母不离弃 毒贩哭求情：扣点刑期让我尽孝

男子缺钱用当毒贩，结果前年被捕还押至今，曾患乳癌的慈母不离不弃坚持每周探望，让他有所领悟，被判监23年庭上向法官哭求：“只要扣一点就好，我不想让母亲继续等了。

薛金汉（39岁）的22项罪名之中，有九项涉及各种程度的贩毒罪，其中一项罪名的最低刑罚是20年监禁以及15下鞭刑。被告选择认罪，控方以八项罪名提控，其余14项罪名交由法官下判时考虑。面对数十年刑期的他哭求法官给他机会尽孝，说：“只要扣一点就好，我不想让母亲继续等了。”

根据案情，被告第一次遭到逮捕是在2019年8月30日下午8时13分左右，地点是东海岸路上段油站旁的露天停车场内。

他当时和一名越南女同伙在车上，肃毒局人员从车里搜出了超过二十包各种各样的毒品，包括冰毒、摇头丸、大麻、克他命等等。

被告遭逮捕后保释在外，结果不到一年又在2020年5月8日被逮捕，车上再次搜出大量毒品。

他声称缺钱用，所以保释期间再联络上“供应商”铤而走险。

代表律师求情时说，被告后来不准保释，还押至今已经快两年，而这段期间他终于发现真正关心他的人是他的母亲，而不是身边的猪朋狗友。

律师说，被告母亲是一名普通的清洁工，曾经患上乳癌的她一手将被告带大。她虽然行动不方便，但是坚持每周探访被告至少一次，让被告非常感动以及内疚，认为自己辜负了她。

律师请求法官判他坐牢24年就好，如果狱中表现良好能够假释出狱，他母亲还只是80多岁，还有希望能孝顺她。

完整报道，请翻阅2022年1月19日的《新明日报》。