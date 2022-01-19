11岁及以下儿童染冠病 开年增12倍

本地11岁及以下儿童的冠病确诊病例有所增加，开年至今猛增12倍，从1日的17人增至昨天的222人。受访专家表示，孩童尚未接种，处于弱势，单剂疫苗的作用可能有限，第二剂就会发挥作用。

卫生部公开的数据显示，11岁及以下孩童确诊病例在本月首18天猛增12倍，今年1月1日通报17名孩童染疫，昨天则通报222人，这也是本地连续七天出现三位数孩童确诊人数。不过卫生部并没有细分当中有多少孩童感染奥密克戎新变种毒株。

传染病专家梁浩楠医生告诉《新明日报》，更多孩童染疫的原因可能包括他们还没接种，更少佩戴口罩，以及缺乏社交距离意识。

梁浩楠说，首剂疫苗的保护力几乎为零，两剂疫苗则可提供更好的保护，即便无法完全保护孩童免于染疫风险。不过，即使不幸染疫，相信也可减少重症和出现症状。但他也指出，目前还没有数据来说明这点。

我国开放孩童接种已三周，孩童的接种剂量为10微克，是12岁以上年龄层剂量的三分之一，那么是否有必要评估增加剂量来加强保护力？梁浩楠表示，为孩童施打疫苗得谨慎，必须遵照流程来做。

不过，他认为，家长可引导孩子正确佩戴口罩和保持安全距离来防疫，符合条件者则尽快接种疫苗，减轻染疫后出现症状的风险。

完整报道，请翻阅2022年1月19日的《新明日报》。