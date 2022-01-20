所有华侨银行短信诈骗案受害者 农历新年前将获全额赔付

所有华侨银行钓鱼短信诈骗案的受害者，将在农历新年前获得全额赔付。

华侨银行总裁黄碧娟答复《联合早报》询问时透露，截至昨天（1月21日）为止，已有超过100名诈骗案的受害者获得赔付，这比银行在星期一（17日）宣布的约30人有所增加。

黄碧娟补充说，华侨银行将在下周前为所有受影响的客户做出安排。换言之，所有受害者都能在农历新年前取回所有被诈骗的款项。

去年12月1日至29日，469名华侨银行客户因误信钓鱼短信，被不法分子掌控银行账户并盗走存款，受骗总额达850万元。

华侨银行自本月8日起，开始向受影响的客户发放全额赔付，银行在早前的声明中提到，这些赔付是“在彻底核实后，考虑到每个案例的情况，在善意的基础上进行的”。

黄碧娟说：“彻底验证每个案例需要时间以确保准确性，因此寻求客户的理解和耐心。这个过程是必要的，以便每个案例都得到公平和适当的处理。我们为在这个令人困扰和焦虑时期，花费比预期更多的时间来解决客户的问题而道歉。”

她透露，华侨银行还主动联系了可能没有意识到银行户头可能受网络钓鱼骗局影响的客户，成功协助另外200名或更多客户避免受骗。

张愿珍（44岁，会计师）的16岁女儿是其中一名受害者，她表示，女儿被骗走从小到大储蓄的7500元红包钱，在得知可获得全额赔付后，全家人都十分激动，终于可以安心过个好年了。

李姓项目经理（28岁）则被骗走5万元积蓄，她与丈夫结婚后租房住并准备怀孕，但受诈骗事件影响，两人无法承担租金，只能搬回父亲家同住，也延迟了备孕计划。夫妻俩都对银行全额赔付的举动表示感激。

新加坡消费者协会主席杨益财受询时说，华侨银行此举说明银行致力于恢复客户的信任和信心，全额善意赔付也能缓解受影响客户在过去几周面对的煎熬。他呼吁银行在调查完成后与客户分享调查结果，并加强银行的运作模式。

受访律师：华侨银行全额赔付 更多是为维护声誉及客户信心

裕廊集选区议员陈有明在面簿贴文中指出，有金文泰居民在此次骗案中受害，因此他将在国会下次复会时针对此事提问。

问题主要围绕受影响客户的数量、涉及金额、追回金额等，同时也想了解政府是否已成立专门部门应对，并提供渠道和资源帮受害者解决问题及缓解焦虑。

受访律师认为华侨银行作出全额赔付，更多是为维护银行声誉及客户信心。福尔敦律师事务所的王绍强律师说，若华侨银行不为客户做任何事，公众对银行的信心下降，将失去更多客户。

赢必胜律师事务所的黄国彦律师表示，此事已成为国际新闻，华侨银行在国际间的声誉也受到影响。

王绍强律师表示，客户若不愿接受赔偿协议，可以选择起诉银行，但胜诉的可能性较低。