65岁的汤石凤16年前在大巴窑8巷的巴刹与熟食中心开了杂货铺。当年的新手，如今已在巴刹内稳扎稳打，拥有自己的熟客。

巴刹里的杂货铺，是柴米油盐的补给站，更是人情加油站。

65岁的汤石凤16年前在大巴窑8巷的巴刹与熟食中心开了杂货铺。当年的新手，如今已在巴刹内稳扎稳打，拥有自己的熟客。

她说，10多岁完成学业后，原本就想开杂货摊，但因为租金太高，无法应付，最后只能暂时把梦想搁置一旁。

“40多年前，哪有这么多连锁超市，巴刹杂货铺的生意可好了。我曾经去竞标金文泰巴刹的摊位，尽管提出月租800元，还是没标到。我只好去打工。”

汤石凤之后在新加坡武装部队当了约18年的牙科护士，后来为了有更多时间陪伴两个儿子，决定离职。孩子上了中学后，她再次萌生开杂货铺的念头，也顺利租下在大巴窑8巷巴刹与熟食中心的摊位。

她透露，刚开业时什么都不会，幸亏碰到很好的供应商，教她怎么标价格等。

汤石凤说，每当有顾客说喜欢和她买东西时，她就会乐开怀。这些年来，好些搬离大巴窑的熟客都会特地回去光顾，让她非常感激。

“顾客变成好朋友，我碰到了很多。我的顾客都很照顾我，有一次生病闹肚子，他们还帮我买药。之前接种冠病疫苗，有个顾客还特地熬了粥送我。”

不过，汤石凤说，现在连锁超市到处都是，巴刹的生意越来越难做，疫情更是进一步打击客流量。要是情况没有好转，她也可能考虑慢慢清货收摊。

“关店的那一天，最舍不得的就是我的顾客。”