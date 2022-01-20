骂医生笨蛋大闹五小时 铁齿嫂坐牢罚款

不愿做检测，又不满医生不给抗生素，铁齿嫂怒骂女医生“笨蛋”、“神经病”，大闹急诊部五小时，被判坐牢一周罚款5000元。

铁齿嫂王旭艺（译音）被控四项控状，包括蓄意伤人以及辱骂公共服务人员等。她不认罪，案件日前开审。

事件发生在2020年阻断措施期间的5月16日，地点是樟宜综合医院的急诊部门。

根据控方的结案陈词，案发当天傍晚6时许，被告到医院求诊，医生告知她需要做进一步的检测，才能确诊以及判断治疗方法。

起初，被告接受建议，后来却反悔，坚持要医生开抗生素。

接下来数小时，院方多方劝说，被告反反复复，仍坚持只要拿抗生素。

晚上9时许，被告冲进医生的门诊室，说自己不要再等下去了，丢下一句“笨蛋”后离开。

半小时后，医生接获通知说被告愿意登记入院，医生于是为她办入院手续。岂料，不久后，被告再次反悔，质问医生为何帮她办入院手续，还对着医生说“你神经病”。

辅警见被告闹事，上前请她离开医院，被告却拿出手机要拍视频。辅警一再警告她不能拍视频，她却不加理会，辅警当时举手挡住她，双方便肢体冲突，被告甚至用肩膀撞辅警。

三名辅警好不容易将她限制在凳子上，其中一人握着她的手腕，但被告却突袭，险些咬伤辅警的手，但辅警即时闪开。

完整报道，请翻阅2022年1月20日的《新明日报》。