灵巧机器狗具检测物质能力 可替警员在高危现场“出生入死”

内政科技局计划在执行高风险任务时部署自动化水平更高的新一代机器狗Rover-X，代替民防人员检测危险物质，或与前线警员一起巡逻，让他们在执行任务时“知己知彼”，降低不必要的风险，也节省人手。

对于传统的轨道式或轮式机器人来说，楼梯、路缘是颇具挑战性的地形，Rover-X则可以通过每秒数千次的运算实现运动控制（locomotion control），配合深度摄像机（depth camera）规划行走路线。

Rover-X在一年多的时间里，历经多次硬件及软件升级，如今具备类似小狗在小跑时的步态，最快能以每秒两米或每小时7.2公里的速度移动。它的电池续航能力长达四小时，最长行走距离达12.8公里，主体及四肢都有防水能力。

来自民防部队危险物质控制队的麦智豪中校指出，在危险事故现场，获取化学读数至关重要；目前民防部队采用人工手段探测化学读数，Rover-X投入使用后，若探测到伤员或化学泄漏，民防人员再进去处理，将可腾出人手处理其他任务。

“事发地点很可能已遭化学物质污染，让机器狗（代替民防人员）进入可在一定程度上把对民防人员的风险降到最小。”

至于消防设施等例行检查，机器狗检视完毕后，民防人员将利用收集到的信息与业主合作实施补正措施。

新加坡警察部队行动局未来行动及计划署行动员林敬凯副警监说：“结合自主导航和视频分析功能，Rover-X可以让警员专注于关键任务，并更有效地履行我们的安全职责。”

内政科技局自动化和无人系统专业研究中心署长钟伟强预测，Rover-X将改变未来执行国土安全行动的方式。该中心副署长王佳兴说：“我们正向内政团队的机器人策略迈进，多数的机器人将自动化，机器人能互相感应或与操作员并肩执行任务，提高工作效率。”

Rover-X是由内政科技局、私人企业Klass Engineering and Solutions和Ghost Robotics，以及新加坡科技研究局（A*STAR）属下的资讯通信研究院（I2R）共同研发。

内政科技局也正与恩士迅（NCS）和新科研资讯通信研究院开发一个让内政人员监测，并控制不同多功能巡逻机器人（M.A.T.A.R.）的通用机器人仪表盘（robotic dashboard），以进一步加强内政团队的机器人及自动化能力。

首款原型已于本月17日起在大巴窑综合交通中心试运行，直到本月28日。

通过本次试运行，警方可以模拟多功能巡逻机器人面对的不同场景，譬如发现异常情况、驱散人群和应对异常事件时的方式。