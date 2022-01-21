摩天轮暂停运作公众不知情扑空 目前无法确定重开日期

摩天观景轮经营者正与其他合作伙伴联系和协助已购票的公众，团队前天晚上约9时左右在面簿上发出通知，受影响者可上singaporeflyer.com更改到访日期。

新加坡摩天观景轮因技术问题前天（1月19日）起暂停运作，许多买了票的公众不知情，昨天到场要登轮才发现白跑一趟。

新加坡摩天观景轮经营者接受《联合早报》询问时说，技术人员日前给摩天轮进行例行维修，在检查时发现了技术问题，本周一通知了有关当局。

摩天轮经营者前天接到新加坡建设局的正式通知，于是采取防范措施，宣布暂停运行。目前还无法确定重开日期。

本报记者昨天下午3时走访摩天轮时观察到，仅半小时就有四五组不知情的公众到来。

陈瑞发（67岁，退休者）和妻子在去年12月用重新探索新加坡消费券购票，昨天下午开车抵达摩天轮时，才从在场工作人员那里得知，摩天轮出现故障暂停运作。工作人员表达歉意，给了他们免费饮料兑换券和停车券。

陈瑞发受访时说：“虽然有些失望，毕竟我们是从西部大老远来到这里，但我们也能理解这是为了确保公众的安全，就像摩天轮也曾有好几次因天气不佳等原因取消了当天活动。令人欣慰的是，团队还为我们这些扑空的公众提供免费饮料和停车券，我们应该会先到附近的商场逛逛后才领车回家。”

卓金琪（63岁，推销员）去年12月订票，昨天特别请假与儿子来坐摩天轮。她说：“我没有坐过摩天轮，因此这次觉得非常可惜且有点失望。可能我们会改期到农历新年后，但也要看方不方便请假。”

用重新探索新加坡消费券购票者可直接联络订票处

摩天轮经营者正与其他合作伙伴联系和协助已购票的公众，团队前天晚上约9时左右在面簿上发出通知，受影响的公众也可上singaporeflyer.com更改到访日期；使用“重新探索新加坡”（SingapoRediscovers）消费券或通过第三方预订平台的购票者则可直接联络订票处。

根据该公司网站上的建议，预订3月31日前到访的公众可点击网站链接查看更多详情。

截至昨天晚上9时，摩天轮配合农历新年推出的摩天轮与“时光之旅”（Time Capsule）配套、在摩天轮内喝香槟与用餐等体验配套，以及“时光之旅”的个别配套都无法从线上订购。

但摩天轮前天发出的文告表示“时光之旅”仍照常开放，周围的商店和餐馆也有营业。团队吁请访客在到访前上网查询景点和商店的最新营业时间。