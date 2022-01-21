涉与不只一名少年发生性行为 天主教知名人物被控多条罪状

一名天主教知名人物涉嫌在10多年前，与不只一名少年发生性行为，昨天下午被控上庭。

男被告面对四项控状，其中两项指他蓄意犯下违反自然的性行为，另两项指他对青少年做出猥亵行为，触犯儿童与青少年法令。

为保护受害者，法官谕令媒体不得报道任何会泄露受害者身份的资料，包括被告的姓名、职衔，以及案发地点。

综合控状，被告被指在2005年至2007年间犯案，至少有两名少年受害，他们案发时的年龄介于14岁和15岁，或是14岁和16岁之间。控方昨天在庭上申请让被告还押接受精神评估，以判断他是否心理异常。

代表律师指被告事先不知道昨天有可能会被还押，要求允许他延后这么做，但被告随后表示愿意即刻接受还押。

律师称，被告是新加坡人，在国外生活了一段时间，早前因为本案回到新加坡。律师也说被告全力配合警方调查，并无潜逃风险。

法官下令让被告还押在樟宜监狱医疗中心三个星期，接受精神评估，案展下个月10日过堂。

刑事法典于2008年废除第377节条文违反自然的性行为罪名，这项罪名的最高刑罚可判终身监禁，或坐牢最长10年，也可能面对罚款。对青少年做出猥亵行为的罪名若成立，初犯者可面对最高5000元罚款，或坐牢最长两年，或两者兼施。重犯者则可面对最高1万元罚款，或坐牢最长四年，或两者兼施。