国大生陈贤真一年来已帮助五只在校园流浪的猫咪，在猫咖里安顿下来。

陈贤真是个爱猫的年轻人，两年前她加入国大猫咖，过去一年帮助五只猫咪在校园里安置了新“家”。

国大猫咖（NUS CatCafé）是新加坡国立大学关爱动物组织PEACE下属的猫咪组织。在猫咖的救助下，目前已有12只流浪猫成为国大肯特岗校园、大学城和武吉知马校园的常住居民。

猫咖会长陈贤真（25岁，大四生）说：“虽然名为猫咖，但是它并非真正的咖啡厅，而是致力于救助和喂养校猫的学生公益组织。”

与陈贤真最亲密的是一只叫做Cow（奶牛）的猫咪。她说：“之前每晚回宿舍时，都会看到Cow在路边等我，叫我陪它一起玩，用头蹭我的腿，也会陪我走回宿舍。这种陪伴让我感到十分温暖。”

如今，Cow已经在国大莱佛士宿舍安家落户，还会时常通过窗户溜进一楼的学生宿舍，成为了学生们的宠儿。

尽管大部分救助猫咪的行动都圆满完成，但也曾发生意外。陈贤真回忆最难忘的经历，是去年农历新年前夕一次失败的救助。“Tiny是在乔治王子公园宿舍发现的流浪猫。我们发现它时，它十分虚弱，只有手掌那么大，所以起名Tiny（微小）。”

她说当时正值深夜，许多兽医诊所都已关门，她为此奔波于好几家诊所。兽医经过连夜检查，发现Tiny有严重的营养不良、贫血和肾脏问题，当晚把它留下，给它输氧和治疗，花费近千元。然而经抢救一天之后，Tiny还是去世了。

“或许有人觉得接触去世的猫咪不吉利，但我没有这种观念。我主要是为Tiny感到可怜和可惜，如果我们能更早地发现它，或许就能救它一命。”

因此面对校园里新出现的流浪猫，陈贤真都会要求猫咖成员尽早带去兽医诊所检查和绝育，无论花多少钱，都要尽力治疗。

陈贤真说，有越来越多人报名加入猫咖，或成为喂猫志愿者，这说明人们逐渐放下对流浪猫的偏见，也证明了猫咖经营模式的成功。

“我很欣慰国大校园至今没有发生虐猫事件。公众如果发现受伤的流浪猫，可以尽快送去兽医诊所，或联系新加坡防止虐待动物协会寻求帮助。”